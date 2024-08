Mieszkaniec Kalifornii został użądlony ponad 200 razy przez chmarę pszczół. Wcześniej te same owady uśmierciły dwa konie należące do mężczyzny. Dziś ostrzega on innych przed niebezpiecznymi owadami i sprawdzania, czy jest się uczulonym. - Moje gardło się zacisnęło, a serce prawie eksplodowało - wspomina.