Szwedzki minister zdrowia Jakob Forssmed ogłosił na czwartkowej konferencji prasowej, że u jednego z pacjentów w jego kraju zdiagnozowano nowy, groźniejszy od poprzednich wariant małpiej ospy - Klad I. Powiedział to dzień po tym, jak WHO przestrzegała, iż wywodzący się z Afryki wirus jest ogólnoświatowym zagrożeniem dla zdrowia.

Jak uściślił Forssmed, osoba, u której stwierdzono wirusa, miała zakazić się nim właśnie podczas pobytu w Afryce, a dokładnej w rejonie, gdzie odnotowuje się ostatnio zwiększoną ilość przypadków zachorowań na małpią ospę.

Małpia ospa. Nowy wariant wydostał się z Afryki. Dotarł do Szwecji

W środę dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ogłosił, że zagrożenie dla zdrowia publicznego, jakie wywołuje małpia ospa, jest globalne. - To jasne, że skoordynowana reakcja międzynarodowa jest niezbędna, aby powstrzymać epidemię i ratować życia - stwierdził.

Wcześniej WHO ostrzegała przed możliwością rozprzestrzenienia się choroby poza Afryką. Epidemia małpiej ospy wybuchła w Kongu i do tej pory przyczyniła się do zgonów ponad 450 osób. Infekcję stwierdzono u ponad 14 tys. pacjentów. Choroba zdążyła się rozprzestrzenić ponadto na inne kraje afrykańskie.

Jak podaje AP, w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku, liczba przypadków zachorowań wzrosła o 160 proc. Większa o 19 proc. jest również śmiertelność.

Małpia ospa. Jak rozpoznać objawy?

Dotychczas wirus małpiej ospy był głównie aktywny w Demokratycznej Republice Konga, gdzie w 1970 roku został wykryty u makaków, lecz stopniowy wzrost zachorowań następował dopiero w ostatnich latach. Obecna epidemia spowodowana jest przez wirusa, który jest bardzo zaraźliwy podczas bliskiego kontaktu, zwłaszcza wśród dzieci.

Małpia ospa charakteryzuje się objawami podobnymi do grypy, takimi jak gorączka, ból głowy i mięśni. Występują też wypełnione ropą zmiany skórne przypominające krosty, przez co trudno od razu odróżnić ją od ospy wietrznej.