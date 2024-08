15 sierpnia obchodzone jest święto Wojska Polskiego, ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, która miała miejsce w 1920 roku. Także w tym dniu powstańcy obchodzą Święto Żołnierza.



W związku z tym warszawską Wisłostradą przejdzie defilada wojskowa. Uroczystość odbędzie się o godzinie 14:00, a udział w niej weźmie ponad 2500 żołnierzy. Ulicami przejadą setki nowoczesnych maszyn wojskowych, a towarzyszyć im będą także statki powietrzne.

Święto Wojska Polskiego. Sprawdź, gdzie będą utrudnienia

Uroczystość wiąże się jednak z licznymi utrudnieniami. Od środy zamknięta jest cała Wisłostrada w obu kierunkach na odcinku od mostu M. Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego. Także jezdnia zachodnia Wisłostrady jest nieczynna od mostu Łazienkowskiego w kierunku południowym, do ulicy Gagarina.

W czwartek nieczynne będą także pobliskie ulice, m.in. Sanguszki, Karowa, Lipowa, Dobra od Karowej do Lipowej oraz Zajęcza i Tamka między Dobrą a Wybrzeżem Kościuszkowskim. Utrudnienia planowane są do godziny 18:00 15 sierpnia.



Poza tym, w czwartek 15 sierpnia do godziny 15:00 most Gdański zostanie zamknięty dla pieszych i rowerzystów, a tramwaje nie będą się zatrzymywać na przystankach: Most Gdański oraz Wybrzeże Helskie. W tym dniu w godzinach 13-16 zostanie zamknięty dla niezmotoryzowanych także most Śląsko-Dąbrowski. Dodatkowo, między godziną 14:00 a 15:00 wyłączony zostanie ruch kołowy na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim - podał stołeczny ratusz.

Defilada wojskowa. Utrudnienia w Warszawie

Warszawski Transport Publiczny opublikował listę linii, które dotkną objazdy. Dokładne trasy autobusów i tramwajów dostępne są na stronie internetowej WTP. Trasami objazdowymi kursują autobusy linii: 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 159, 162, 166, 167, 171, 172, 185, 187, 517, N16, N33, N83 oraz tramwaje linii: 20, 26, 28, 6, 70, 71, 73, 74, 78, T.

Część tramwajów - linie 20, 26, 73, 74, T oraz 6, 28, 70, 71, 74, 78 - będą jechały przez most Śląsko-Dąbrowski i most Gdański bez zatrzymania, co oznacza, że nieczynne będą przystanki Wybrzeże Helskie oraz Most Gdański. Służby mogą zadecydować także o całkowitym zatrzymaniu przejazdu tramwajów w tych rejonach.



Utrudnienia będą także w pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie odbędą się uroczystości państwowe. W tym czasie wyłączone z ruchu będą pl. Piłsudskiego i ulica Królewska od pl. Małachowskiego do Krakowskiego Przedmieścia. Autobusy linii 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 będą kursowały trasami objazdowymi.