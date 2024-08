15 sierpnia oprócz święta Wojska Polskiego katolicy obchodzą także Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Z tego powodu liczne pielgrzymki przybyły już na Jasną Górę do Częstochowy. Wędrówkę tysięcy pątników zwieńczy suma odprawiana przez arcybiskupa metropolitę częstochowskiego Wacława Depo i późniejszy Apel Jasnogórski w intencji żołnierzy.

15 sierpnia odbywa się święto Wojska Polskiego, jednak ten dzień jest także ważnym świętem dla wszystkich katolików. Piesze pielgrzymki to religijny proces, posiadający wielowiekową tradycję. W Polsce najwięcej osób wyrusza w sierpniu do sanktuarium na Jasnej Górze. To właśnie 15 sierpnia odbywa się tam uroczystość Wniebowzięcia NMP, która jest kulminacją całej wędrówki.



Główne uroczystości zaplanowano na czwartek o godzinie 11:00. Tzw. Sumie Odpustowej przewodniczyć będzie arcybiskup metropolita częstochowski Wacław Depo. O godzinie 19:00 rozpocznie się z kolei eucharystia zakończona Apelem Jasnogórskim poświęconym żołnierzom.

Uroczystość Wniebowzięcia NMP na Jasnej Górze. Najliczniejsza pielgrzymka przybyła na miejsce

Na miejsce przybyło już około 50 tysięcy pielgrzymów w 55 grupach. Część osób wciąż idzie, a niektórzy wędrują sami i nie są przypisani do żadnej grupy - stąd mowa o możliwym kolejnym rekordzie.



Jak zaznaczył reporter Polsat News znajdujący się na miejscu, samych Warszawiaków przybyło na Jasną Górę około 10 tysięcy. Co ciekawe, tradycja wędrówki ze stolicy do Częstochowy sięga XVIII wieku.

Wśród pątników, którzy przyszli na uroczystości jest m.in. 387. Piesza Pielgrzymka Kaliska, która uznawana jest za najstarszą pielgrzymkę w Polsce. Na miejscu jest już także 46. Piesza Pielgrzymka z diecezji radomskiej, która jest jednocześnie najliczniejszą grupą, liczącą 6135 osób.



Nie lada drogę musieli pokonać pielgrzymi z grupy z Pustkowa. Pątnicy najdłuższej pielgrzymki do przejścia mieli aż 652 km. Cała podróż organizowana jest po to, aby wziąć udział w wyjątkowym dla katolików wydarzeniu i oddać swoje prywatne intencje w ręce Maryi.

Pielgrzymki do Częstochowy. Niektórzy przyjechali na koniach

W ubiegłym roku na Jasną Górę w pielgrzymkach pieszych, rowerowych, biegowych, rolkowych i konnej dotarło w sumie około 87 tys. osób. W 228 zarejestrowanych pielgrzymkach pieszych wzięło udział ponad 77 tys. osób.

W grupach rowerowych ponad 8 tys. osób, a grupach biegowych 475 osób. Co ciekawe na Jasną Górę zabrały się także dwie pielgrzymki rolkowe, liczące 97 osoby oraz jedna pielgrzymka konna składająca się z 17 jeźdźców.