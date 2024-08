42-latka i jej 10-letni syn zginęli po tym, jak kierowane przez kobietę bmw zderzyło się czołowo z ciężarówką. Do wypadku doszło we wtorek w okolicy miejscowości Wierzchłowce (woj. podlaskie). Jak się okazało matka z dzieckiem wracali z pielgrzymki na Jasną Górę.

Do wypadku doszło we wtorek około godz. 13:40 na drodze krajowej nr 19 między Sokółką a Białymstokiem, w okolicy miejscowości Wierzchłowce.

Wierzchłowce. Tragiczny Wypadek. Matka i syn nie żyją

- Na prostym odcinku jezdni samochód osobowy zderzył się czołowo z jadącą z naprzeciwka ciężarówką - powiedziała polsatnews.pl oficer prasowa policji w Sokółce sierż. szt. Magdalena Afonin.

Kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń. Bmw podróżowały z kolei dwie osoby: 42-letnia kobieta i jej 10-letni syn. Oboje zginęli na miejscu.

"Osoba nieletnia znajdowała się poza pojazdem - została najprawdopodobniej wydobyta przez osoby postronne przed przybyciem służb ratunkowych. Natomiast kierująca samochodem osobowym była uwięziona wewnątrz pojazdu" - czytamy w komunikacie strażaków z Sokółki.

W działaniach trwających ponad cztery godziny, wzięło udział kilka zastępów straży pożarnej, policja oraz prokurator. Na miejsce udał się też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wracali z pielgrzymki na Jasną Górę. "Rodzą się różne pytania"

Jak się okazało 42-latka i jej syn byli uczestnikami pielgrzymki do Częstochowy. We wtorek grupa pielgrzymów wróciła autokarem do Białegostoku, a kobieta i jej syn kontynuowali dalszą podróż do domu własnym samochodem.

"Miał być post podsumowujący nasze wędrowanie, jednak dziś dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Siostra Monika i jej syn Dawid zakończyli już ziemską pielgrzymkę. Rodzą się w naszych rozdartych sercach różne pytania. Tylko dobry Bóg i już oni znają na nie odpowiedź. Polecamy Monikę i Dawida i ich rodzinę waszej modlitwie - czytamy w facebookowym wpisie białostockiej grupy pielgrzymkowej na Jasną Górę.