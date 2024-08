Tradycją końca lipca i początku sierpnia są piesze pielgrzymki na Jasną Górę. Wyruszają one z wielu regionów kraju. Tylko w tym roku na szlaku będzie można spotkać ponad 75 tys. osób, które zdecydowały się na dotarcie do Częstochowy na obchody święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Historia pieszych pielgrzymek do Częstochowy jest długa. Najstarsza udokumentowana inicjatywa tego typu wyruszyła we wrześniu 1626 roku z Gliwic.

Było to działanie dziękczynne za uratowanie miasta przed wojskami duńskimi podczas wojny trzydziestoletniej. Kolejne grupy ruszały z Kalisza i do tej pory jest to jedyna pielgrzymka w Polsce, podczas której uczestnicy idą zarówno w jedną, jak i drugą stronę. Dzisiaj pątników można spotkać w każdym zakątku kraju, a w 2024 roku przejdą oni po ponad 50 szlakach pątniczych.

Kiedy wyrusza pielgrzymka na Jasną Górę w 2024 roku?

Tysiące pątników ruszyło lub lada moment ruszy do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w grupach diecezjalnych, parafialnych i stanowych. Termin rozpoczęcia pielgrzymki jest każdorazowo uzależniony od trasy, jaką przyjdzie pokonać pątnikom.

Przykładowo 42. Gdańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, która ma do pokonania około 500 kilometrów, wyruszyła już 28 lipca. Z kolei 48. Piesza Pielgrzymka Opolska swój start z Kluczborka ustanowiła dopiero na dzień 13 sierpnia. Szczegółowych informacji każdorazowo należy szukać na stronach diecezjalnych i parafialnych.

Ile kosztuje udział w pielgrzymce na Jasną Górę?

Udział w pieszej pielgrzymce nie jest darmowy. Pierwsze opłaty pojawiają się jeszcze przed startem i dotyczą wpisowego u organizatora, czyli np. parafii, diecezji czy innej społeczności kościelnej. Koszt takiego pakietu wynosi zazwyczaj od 50 do 150 złotych i w jego ramach uczestnik otrzymuje chustę, znaczek, ubezpieczenie i opiekę medyczną.

Kolejne wydatki dotyczą funkcjonowania na trasie. Po ciężkim dniu pątnik musi gdzieś odpocząć. Z pewnością będzie mu zależeć na wyżywieniu czy transporcie ciężkich bagaży. Zapłacić należy także za powrót autokarem. Jak pokazuje praktyka, takie dzienne utrzymanie może kosztować nawet do 300 złotych, choć warto odnotować, że organizatorzy starają się te kwoty zmniejszyć.

Odpoczynek pod namiotem czy u zaprzyjaźnionych rodzin, korzystanie z dobra sponsorów fundujących posiłki czy łączenie się z innymi grupami to tylko kilka z pomysłów, które minimalizują wymagane opłaty.

Istotnym składnikiem kosztowym jest przebywanie na Jasnej Górze. W momencie, gdy do Częstochowy przybywa łącznie 3,6 miliona pielgrzymów, znalezienie noclegu i taniej restauracji nie należy do najprostszych.

Ceny za pobyt w Domu Pielgrzyma wahają się od 120 złotych za osobę w pokoju jednoosobowym, 180 złotych za pokój dwuosobowy do 210 złotych za "trójkę".

Takie lokacje oferują jednak własną łazienkę, co z pewnością będzie nieocenionym komfortem po wykonanym wysiłku fizycznym. Można także postawić na nieco tańsze alternatywy - miejsca w hali noclegowej za 50 złotych, gdzie ubikacje, umywalki i prysznice są na korytarzach.

Ile kilometrów dziennie pokonują pielgrzymi idący na Jasną Górę?

Ile kilometrów dziennie przechodzą pielgrzymi? Dobrym punktem odniesienia jest w tym wypadku plan najdłuższej trasy, która ruszyła z Pustkowa w ramach 40. Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki. Łączna odległość 630 kilometrów ma być pokonana w ciągu 18 dniu.

Średnio każdego dnia pątnicy przejdą zatem 35 kilometrów.

Warto jednak pamiętać, że długość trasy może mieć wpływ na liczbę kilometrów pokonywanych każdego dnia przez pielgrzymów. Przykładowo osoby ruszające z Krakowa pokonują dziennie od 15 do 35 kilometrów podzielonych na kilka odcinków o długości od 3 do 10 kilometrów.

Nie tylko piesza. Oto wszystkie rodzaje pielgrzymek na Jasną Górę

Choć najpopularniejsze są piesze pielgrzymki i to w nich uczestnicy najwięcej osób, od wielu lat rozwijają się alternatywne metody dotarcia do Częstochowy. Coraz częściej do Sanktuarium podążają grupy rowerowe. Na jednoślad wsiadają tak młodzi, jak i starsi ludzie. Pokonują od kilkudziesięciu do nawet kilkuset kilometrów.

Główną zaletą tej formy jest przede wszystkim oszczędność czasu. Dziś trudno wygospodarować dwa tygodnie urlopu w szczycie sezonu na pieszą wędrówkę. Rower pozwala odbyć krótszą pielgrzymkę, na którą dużo chętniej zgodę wyrażają też pracodawcy.

Do Częstochowy docierają także grupy biegowe, rolkowe, a nawet konne.

W jakich intencjach podróżują wierni na Jasną Górę?

Każda osoba pielgrzymująca przynosi ze sobą do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej swoje indywidualne intencje. Znajdują się wśród nich motywacje bardzo osobiste, jak zdrowie dla rodziców czy dzieci, zajście w ciążę czy zdanie matury i dostanie się na wymarzone studia.

Na trasie spotkać można także pątników modlących się o ojczyznę czy pokój na świecie. Wiele osób nie zapomina także o dziękowaniu za doznane łaski.

Ile osób bierze udział w pielgrzymkach?

Zgodnie z danymi Biura Prasowego JasnaGóraNews w 2023 roku odbyło się 228 pielgrzymek pieszych, w których uczestniczyło łącznie 77 570 osób. Najliczniejsze były:

41. Pielgrzymka Tarnowska - 5 497 osób,

44. Radomska Pielgrzymka Piesza - 5 215 osób,

42. Krakowska Pielgrzymka Piesza - 4 500 osób

312. Warszawska Pielgrzymka Piesza - 4 300 osób.

Oprócz nich w trasę wyruszyło 200 grup rowerowych, na które przypadło 8 677 osób, 17 grup biegowych (475 osób), 2 grupy rolkowe (97 osób) oraz jedna grupa konna licząca 17 osób.

Łącznie do Częstochowy w ramach pielgrzymek dotarło ponad 87 tys. osób. Na obchody trafiają także osoby innymi środkami transportu. W zeszłym roku w połowie sierpnia na Jasną Górę przybyło 3,6 miliona osób.

