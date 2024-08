W rozmowie z "Tagesspiegel" lider lewicy w Turyngii odniósł się do kwestii zaangażowania Niemiec w wojnę w Ukrainie. Zdaniem Ramelowa zadaniem krajów Zachodu jest zadbanie o doprowadzenie do rozmów pokojowych, które powstrzymają walki.

Jednocześnie premier Turyngii podkreślił, że należy "być otwartym na udział żołnierzy Bundeswehry" w procesie pokojowym. - Jeśli nastąpi zawieszenie broni, my, Europejczycy, będziemy musieli być gotowi wysłać siły pokojowe na Ukrainę - stwierdził.

W dalszej części wywiadu polityk otwarcie skrytykował postawę przedstawicieli Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. Jego zdaniem lewica "wzbraniała się od zajęcia jasnego stanowiska w sprawie rosyjskiej agresji". - Putin jest autokratą, szowinistą i imperialistą - wyliczył.

Misja pokojowa na Ukrainie. Mówił o niej Jarosław Kaczyński

Temat misji pokojowej w Ukrainie nie jest nowym tematem. Po raz pierwszy pojawił się za sprawą Jarosława Kaczyńskiego w marcu 2022 roku. Wówczas ówczesny wicepremier Polski zasugerował, że kraje Zachodu powinny rozważyć utworzenie misji pokojowej NATO.

- To jest wezwanie. Wezwanie do podjęcia tej sprawy. W tej chwili mówienie o szczegółach byłoby co najmniej przedwczesne. Ale to nie jest sprawa, o której dotąd nie rozmawiano, chociaż akurat nie na forach natowskich ale na forach, które są związane z sytuacją, która się teraz dzieje i która zagraża całej naszej cywilizacji - mówił.

Przekonywał wtedy, że w pewnych sytuacjach "nie można ustępować". W reakcji na słowa Kaczyńskiego premier Ukrainy stwierdził, że jego rząd poprze taki format.

Obecnie Organizacja Narodów Zjednoczonych prowadzi 12 operacji, które rozmieszczone są w Europie, Bliskim Wschodzie, Azji i Afryce. Żołnierze sił ONZ pełnią misje między innymi na Cyprze, w Kosowie, Demokratycznej Republice Konga i Mali.