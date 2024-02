- Jako kanclerz Niemiec nie wyślę żadnego żołnierza do Ukrainy - zapowiedział Olaf Scholz. Zdaniem polityka państwa NATO "nie będą stroną walczącą" w wojnie. Deklaracja szefa niemieckiego rządu to pokłosie głośnej wypowiedzi prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Kanclerz Olaf Scholz udostępnił w swoich mediach społecznościowe nagranie, w którym uspokaja społeczeństwo, że Bundeswehra nie będzie brała udziału w działaniach wojennych w Ukrainie.

- Jako kanclerz Niemiec nie wyślę żadnego żołnierza naszej armii do Ukrainy - zapowiedział.

Olaf Scholz podtrzymuje obietnice

Jak zapewnił NATO nie stanie się stroną walczącą rosyjsko-ukraińskiego konfliktu.

- Nie chcemy, aby wojna Rosji przeciwko Ukrainie stała się wojną między Rosją a Sojuszem Północnoatlantyckim - podkreślał. Zaznaczył, że na jego obietnicy mogą polegać zarówno żołnierze, jak i wszyscy obywatele.

Niemieckie media, omawiając wideo, przypominają, że kanclerz już na samym początku wojny deklarował, że odmowa wysłania wojsk lądowych na Ukrainę stanowi nieprzekraczalną czerwoną linię.

Wypowiedź Macrona zamieszała w mediach

Ponowne podkreślenie stanowiska Scholza może mieć związek z niedawną wypowiedzią prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który stwierdził po spotkaniu przywódców państw w Paryżu, że wysłanie wojsk jest niewykluczone.

- Nie ma dziś konsensusu, co do wysłania wojsk lądowych, ale niczego nie należy wykluczać. Zrobimy wszystko, by Rosja nie mogła wygrać tej wojny - sugerował w poniedziałek francuski polityk. Już następnego dnia taką możliwość odrzucił za pośrednictwem mediów Scholz.

Jak podaje AFP, prezydent Francji nie chciał doprecyzować, jakie jest stanowisko jego kraju w kwestii wysłania wojsk do Ukrainy, powołując się na potrzebę "strategicznej dwuznaczności".

- Wielu ludzi, którzy dziś mówią "nigdy, przenigdy", to ci sami ludzie, którzy dwa lata temu, kiedy Rosja dokonała inwazji, mówili "nigdy czołgów, nigdy samolotów, nigdy pocisków dalekiego zasięgu" - przemawiał Macron.