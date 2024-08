Niemiecki oficer przestrzega. "Musimy być gotowi za pięć lat"

- Mój wewnętrzny zegar jako żołnierza tyka i mówi mi, że za pięć lat będziemy musieli być na tyle stabilni społecznie, aby stawić czoła zewnętrznemu zagrożeniu militarnemu - powiedział w rozmowie z "Die Welt" kapitan marynarki wojennej Niemiec Michael Hiss.

Niemcy gotowe na wojnę? "Są dalekie od dostrzeżenia zagrożenia"

Jak mówił oficer, w ciągu 30 lat od zakończenia zimnej wojny i podziału Niemiec naród cieszy się pokojem. Dodał jednocześnie, że obecnie w Niemczech społeczeństwo dalekie jest od dostrzeżenia zewnętrznego zagrożenia.

- Niemcy muszą być przygotowane na potencjalny konflikt zbrojny za pięć lat - podkreślał wojskowy.

Dopytywany, czy największy niemiecki port morski w Hamburgu, również powinien być gotowy do wojny, Hiss stwierdził, że "całe Niemcy powinny".

- To główne zadanie dla polityków, armii, gospodarki i szeroko rozumianego społeczeństwa. Dotyczy to także infrastruktury krytycznej - a w szczególności Hamburga. Z punktu widzenia NATO to Niemcy, ze względu na swoje położenie geograficzne w Europie, są miejscem rozmieszczania sił Sojuszu. Przez Niemcy jednostki NATO maszerują na wschodnią flankę, a największy port morski Niemiec w naturalny sposób odgrywa w tym rolę - wyjaśnił Hiss.

Rosja grozi Niemcom. Berlin odpowiedział

Agencja Unian podaje, że w sobotę Władimir Putin groził Stanom Zjednoczonym i Niemcom. Dyktatora oburzył fakt, iż kraje NATO przemieszczają na swoim terytorium sprzęt wojskowy.

W odpowiedzi Berlin stwierdził, że Niemcy nie zrażają się groźbami Moskwy o możliwym wznowieniu produkcji broni średniego zasięgu, jeśli Stany Zjednoczone potwierdzą zamiar rozmieszczenia rakiet w Niemczech lub gdziekolwiek indziej w Europie.