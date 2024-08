Wraz z zakończeniem niedzielnej ceremonii w Paryżu ruszą pierwsze przygotowania do igrzysk olimpijskich 2028, które odbędą się w Los Angeles. Gospodarze zapowiedzieli wprowadzenie do programu pięciu ważnych dla USA dyscyplin sportowych. Pojawią się również zmiany w niektórych konkurencjach, a część z nich zostanie całkowicie wycofana.

Sportowe zmagania w Paryżu chylą się ku końcowi, a wraz z ich zakończeniem ruszą pierwsze przygotowania do kolejnych igrzysk olimpijskich. Już teraz odwiedzić można stronę internetową wydarzenia, a walka o bilety ma rozpocząć się na 18 miesięcy przed kolejnymi IO.

Igrzyska w 2028 roku odbędą się w Los Angeles i będą nieco inne niż te, które zakończą się w niedzielnych wieczór. Ważną zmianą będzie włączenie do turnieju kolejnych pięciu dyscyplin sportowych, z których część pojawi się po raz pierwszy, a część po wielu latach powróci do programu. Istotny wpływ na te decyzje ma gospodarz wydarzenia, a więc w tym przypadku Stany Zjednoczone.

Igrzyska olimpijskie 2028. Będą nowe dyscypliny

Podczas październikowego zgromadzenia Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Indiach podjęto decyzję o przywróceniu wyjątkowo popularnego w tym kraju krykieta. Ostatni raz sport ten figurował w programie igrzysk 128 lat temu.

- Widzimy rosnącą popularność krykieta, a w szczególności formatu T20. Mamy rosnącą społeczność hinduską w USA, więc jest to bardzo atrakcyjne dla Los Angeles i Ruchu Olimpijskiego - wyjaśnił prezes MKOI Thomas Bach.

Na igrzyskach w 2028 pojawi się również również futbol flagowy, czyli bezkontaktowa odmiana najbardziej popularnego sportu w Stanach Zjednoczonych. MKOI dał jasno do zrozumienia, że klasyczny futbol nie zostanie włączony do programu, ale w jego miejsce wprowadzona może zostać taka forma, w której żaden z zawodników nie będzie bezpośrednio atakowany. Zamiast tego w futbolu flagowym sportowcy ściągają przeciwnikom z pasa opaski.

Igrzyska w Los Angeles. USA wprowadzi ważne dla siebie dyscypliny

Za cztery lata będziemy mogli śledzić również zmagania w turnieju softballu. Ta podobna do baseballu dyscyplina pojawiła się już na igrzyskach w Tokio w 2020 roku, jednak nie została uwzględniona w programie IO 2024. Za cztery lata na nowo zawita na IO ze względu na swoją dużą popularność w USA.

Po wielu latach ubiegania się o włączenie do programu do listy konkurencji olimpijskich dołączy squash. Sport ten polega na odbijaniu rakietą piłki o ścianę w taki sposób, aby utrudnić przeciwnikowi jej odebranie. Regularnie odbywają się zarówno mistrzostwa Polski, jak i mistrzostwa świata w tej dyscyplinie.

Kolejną dyscypliną, która zostanie przywrócona, jest lacrosse. Konkurencja ta była już częścią programu Igrzysk Olimpijskich w 1904 r. w St. Louis i w 1908 r. w Londynie, później jednak została wycofana. To kontaktowy sport drużynowy, uznawany za pierwowzór hokeja na lodzie. Niektórzy historycy uważają lacrosse za pierwszy amerykański sport narodowy.

Kolejne zmiany w programie igrzysk. Te dyscypliny zostaną wycofane

Z programu igrzysk olimpijskich 2028 znikną niektóre dyscypliny, które mogliśmy śledzić w tym roku. Jedną z nich jest breakdance - konkurencja, która pojawiła się w Paryżu, ponieważ Francuzi bardzo tego chcieli.

Wątpliwości pojawiły się także wokół boksu. Problem stanowi podejrzewane o korupcję Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu, które nie było odpowiedzialne za organizację turnieju w Paryżu. Jeśli do kolejnych igrzysk nie znajdzie się nikt, kto mógłby zorganizować tę konkurencję, zawody bokserkie po prostu się nie odbędą.

Oprócz tego, możemy spodziewać się zmian w przebiegu niektórych konkurencji. W pięcioboju nowoczesnym skoki przez przeszkody zostaną zastąpione ekstremalnym torem przeszkód, a w wioślarstwie zamiast dwójki podwójnej pojawi się sprint plażowy. Obejmie on bieg z plaży do łodzi, wiosłowanie na krótkim dystansie, a następnie bieg z powrotem do mety.