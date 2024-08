W programie "Śniadanie Rymanowskiego" poruszony został temat kontrowersji na Igrzyskach Olimpijskich dotyczących pięściarki z Tajwanu Lin Yu-Ting. Na początku sierpnia Międzynarodowa Federacja Boksu (IBA) przekazała, że zawodniczka oblała tzw. test płci, a stężenie testosteronu w jej organizmie przekracza normy wytyczone dla kobiet.

Igrzyska Olimpijskie 2024. Kontrowersje wokół tajwańskiej zawodniczki. "MKOl dał ciała"

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) odrzucił wyniki testów, a organizatorzy igrzysk stwierdzili, że badania nie były wiarygodne. W sobotę Polka Julia Szeremeta walczyła z Tajwanką o złoty medal igrzysk olimpijskich. Nasza rodaczka przegrała i zdobyła srebro. Do afery ws. płci zawodniczki z Tajwanu odniósł się były kapitan i reprezentant Polski w siatkówce.

- Przede wszystkim wielkie gratulacje dla Julii za postawę, za walkę, za to jak cieszy się boksem i tym sportem. To jedna wielka radość i przyjemnością jest ją oglądać, ale w tej sprawie jest wiele rzeczy do nadrobienia, bo MKOl nie staje na wysokości zadania - powiedział Marcin Możdżonek.

- Jeżeli są jakiekolwiek kontrowersje dotyczące tego czy poziom testosteronu jest za wysoki, czy są jakieś problemy z oceną czy dana zawodniczka ma chromosomy XX czy XY, no to tutaj dali znowu kolokwialnie mówiąc ciała - stwierdził prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej. Możdżonek podkreślił, że takie kwestie powinny być uregulowane.

- Od zawsze mamy podział na dwie kategorie męską i żeńską i tego powinniśmy się trzymać bardzo sztywno, bo dopuszczenie osób które nie spełniają pewnych norm jest zachwianiem równowagi. To jest bardzo niesprawiedliwe dla tych, którzy startują i trenują od lat - dodał. Były siatkarz wspomniał, że dopuszczanie do takich sytuacji "to jeden wielki policzek dla wszystkich pań, które poświęciły całe życie i pracował latami na to, aby zagrać czy zawalczyć w finale".

Następnie głos zabrał Mieszko Pawlak z Kancelarii Prezydenta RP. - Dyskusja, która dotyczy sportowców transseksualnych, czy w ogóle zasadności podziału na mężczyzn i kobiety w sporcie to nie jest coś, co sprzyja uczciwej rywalizacji - stwierdził.

Igrzyska Olimpijskie 2024. Politycy o rywalce Julii Szeremety

- Tutaj sprawa dotyczy badania federacji, które nie jest respektowane. Nikt nie identyfikuje się w inny sposób niż ma zapisane w akcie urodzenia, więc mamy do czynienia tylko z kwestią regulaminową - powiedział Dariusz Standerski. - Nie mieszajmy czystej przepychanki politycznej z problemem regulaminowym - dodał przedstawiciel Lewicy.

Innego zdania był Marcin Kierwiński. - Tu nie ma żadnej polityki. Sprawa jest prosta. MKOl powinien zamknąć w tym temacie wszelkie spekulacje i sprawdzić wszystko bardzo dokładnie np. robiąc testy. Skoro rok temu ta pięściarka była zdyskwalifikowana, to jednak są podstawy do badań - mówił europoseł.

Maciej Żywno dodał, że kwestie poziomu testosteronu w organizmie powinny być uregulowane tak samo jak np. testy antydopingowe. - MKOl powinien określić zasady. (...) Sport musi sam to uregulować i określić co jest formą dopingu, a co nie - mówił wicemarszałek Senatu.

W tej kwestii z politykiem Trzeciej Drogi zgodził się były rzecznik rządu. - Nadmierna ilość testosteronu jest formą dopingu - powiedział Piotr Müller.

Sławomir Mentzen stwierdził, że "wczoraj bardzo przykro oglądało się finał Julii Szeremety". - Widać było, że walka jest nierówna, a po drugie komentujący nawet słowem się nie zająknęli na temat tych kontrowersji wokół zawodniczki - dodał polityk Konfederacji. Podczas swojej wypowiedzi uderzył w Lewicę.

- W sporcie sprawa jest prosta albo ktoś ma chromosom XX albo XY, a niestety dla współczesnej Lewicy płeć jest sprawa płynną i można ją sobie zmieniać - mówił. - Przeciwnik Szeremety był mężczyzną i cały świat to widział, ale ludzie boją się o tym mówić w wyniku presji ideologicznej - dodał.

- To stek bzdur i obsesji skrajnej prawicy, która uważa, że płeć można zmienić na każdym kiosku na każdym rogu - kontrował Standerski.