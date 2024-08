Polka Daria Pikulik wywalczyła srebrny medal igrzysk olimpijskich w kolarstwie torowym w omnium. To dziesiąty "krążek" wywalczony przez polskich sportowców w Paryżu.

Daria Pikulik była ostatnim polskim sportowcem, który startował na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Polka zajęła drugie miejsce kolarstwie torowym w omnium, czyli rywalizacji składającej się z czterech różnych konkurencji.

Zawody wygrała Amerykanka Jennifer Valente. Brązowy medal zdobyła Ally Wollaston z Nowej Zelandii.

W piątek siostry Daria i Wiktoria Pikulik zajęły również siódme miejsce w wyścigu madison w kolarstwie torowym.

- Były ambicje trochę wyższe. Myślę, że mimo wszystko zrobiłyśmy wszystko, co mogłyśmy. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia w przygotowaniach, mimo tego, jak wygląda nasza sytuacja. W lutym musiałam sama sobie zapłacić za zgrupowanie. Do kwietnia nie mieliśmy informacji odnośnie finansowania, nie mieliśmy rowerów, nie mieliśmy nic. Kombinezony dostaliśmy dzień przed startem - mówiła później na antenie TVP Sport Daria Pikulik.

Kolarstwo torowe - polski medal po 52 latach

Daria Pikulik zostając w Paryżu wicemistrzynią olimpijską w omnium zdobyła czwarty w historii polski medal w kolarstwie torowym, a pierwszy od 52 lat. W 1972 roku w Monachium brąz w tandemie wywalczyli Andrzej Bek i Benedykt Kocot.

Łącznie polscy kolarze wszystkich specjalności mają w dorobku 12 medali olimpijskich - osiem srebrnych i cztery brązowe.

Gratulacje wicemistrzyni złożył prezydent Andrzej Duda. "Brawo! Piękny sukces dla Polski na zakończenie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu: Daria Pikulik zdobyła srebrny medal w kolarstwie torowym w tzw. omnium, czyli wieloboju złożonym z czterech elementów: 10-kilometrowym scratchu, wyścigu eliminacyjnym, wyścigu na tempo i 20-kilometrowym wyścigu punktowym. Gratulacje! Pięknie dziękujemy!" - napisał.

Sportsmence pogratulował także premier Donald Tusk. "Daria Pikulik pojechała genialnie i ostatniego dnia igrzysk zdobyła srebro. Polskie kobiety pokazały nam, jak się walczy! 8 medali panie, 2 panowie" - napisał w mediach społecznościowych.

Medale Polski na letnich igrzyskach olimpijskich

Reprezentacja Polski kończy udział w igrzyskach z dziesięcioma medalami.

Daria Pikulik wywalczyła 308. w historii medal dla Polski w letnich igrzyskach olimpijskich.

ZOBACZ: Julia Szeremeta ze srebrnym medalem. Polka walczyła do końca

Pod tym względem najlepiej Polacy spisują się w lekkoatletyce - zdobyli 67 medali, w tym 29 złotych, 20 srebrnych i 18 brązowych.

Drugie miejsce w zestawieniu dyscyplin zajmuje boks z 44 miejscami na podium (8-10-26), a trzecia pozycja należy do podnoszenia ciężarów – 34 medale, w tym sześć z najcenniejszego kruszcu.

Na łączny dorobek 308 medali w 21 dyscyplinach składają się 73 złote, 93 srebrne i 142 brązowe.