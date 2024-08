Zmiany w ustawie o budownictwie. Uderzą w patodeweloperów

Weszły w życie zmiany w ustawie o budownictwie. Dotyczą one charakterystyki energetycznej budynków, minimalnej odległości między budynkami czy zapewnienia minimum 1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie. Takie regulacje pozwolą walczyć z tzw. patodeweloperką.

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego od kwietnia 2023 roku jest standardem w budownictwie. Dotyczy budynków powstałych po 2009 roku, a także tych, które są przeznaczone na sprzedaż czy wynajem.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii postanowiło jednak uwiarygodnić proces sporządzania i przekazywania dokumentów w taki sposób, aby informacje, które się w nich znajdą były prawdziwe i bazowały na rzeczywistych danych oraz pomiarach.

Zmiany w ustawie o budownictwie - obowiązkowe kontrole w budynkach

W lipcu 2024 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia określający metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków.

Tym, co wysuwa się na pierwszy plan, jest wprowadzenie obowiązku kontroli oraz sporządzania świadectw energetycznych na miejscu - w budynku, dla którego obowiązuje dokument. Dodajmy, że dotychczas dokumenty te mogły być wydawane zdalnie, co prowadziło do licznych nadużyć.

Jak zapewnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii, od 1 sierpnia 2024 roku kontrole zdalne dotyczące charakterystyki energetycznej budynków będą mogły odbywać się wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. Konieczne będzie też wykorzystanie przy ich przeprowadzaniu technologii, pozwalających na wizualną inspekcję budynku przez specjalistę.

Koniec ze świadectwami charakterystyki energetycznej "z generatorów"

Resort motywuje swoją decyzję nadużyciami w zakresie automatyzacji procesu wydawania dokumentów przez osoby do tego uprawnione.

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków w ciągu ostatnich lat były w wielu przypadkach sporządzane przez specjalistów świadczących swoje usługi za pośrednictwem stron internetowych. Zdarzało się, że ci wcale nie pojawiali się oni na miejscu i nie mieli wglądu do dokumentacji technicznej budynku.

Jak informował "Dziennik Gazeta Prawna", zdarzało się, że jedna uprawniona osoba wystawiała około 10 świadectw energetycznych na godzinę.

Rekordzista wygenerował przy użyciu programów komputerowych 20 tysięcy świadectw. Tymczasem sporządzenie jednego rzetelnego dokumentu wymaga wielogodzinnej pracy.

Charakterystyka energetyczna budynku jest informacją, pozwalającą w dużej mierze przewidzieć komfort oraz koszty eksploatacji nieruchomości. Z tego względu powinna być wykonana na podstawie wiarygodnych danych, pomiarów oraz dokumentacji technicznej. Zmiany w ustawie o budownictwie pozwolą wyeliminować praktyki, które w ostatnich latach stały się niemal standardem.

To nie wszystkie zmiany, jakie wprowadza nowelizacja

Inne, równie ważne innowacje, jakie wprowadza odświeżony akt prawny dotyczą:

Zwiększenia minimalnej odległości między budynkami z 4 do 6 metrów: ma to na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego i warunków nasłonecznienia

wprowadzenia obowiązku zapewnienia minimum 1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie: przepis ten ma rozwiązać problem niedoboru miejsc parkingowych w nowych inwestycjach

ustalenia minimalnej powierzchni lokali użytkowych w budynkach wielorodzinnych na poziomie 25 mkw: zapis ten ma ograniczyć powstawanie bardzo małych, niefunkcjonalnych lokali usługowych

obowiązkowego uwzględnienia w projekcie budowlanym analizy akustycznej budynku: projektanci będą musieli wykazać, że zastosowane rozwiązania zapewnią odpowiedni komfort lokatorom.

red / polsatnews.pl