O możliwości podniesienia cen poinformowała dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury Renata Rychter.

Podczas posiedzenia komisji infrastruktury Rychter zastrzegła, że na razie nie zapadła ostateczna decyzja w tej sprawie.

Szefowa DTD powiedziała, że resort przymierza się również do zwiększenia opłat za wydanie tablic oraz dowodów rejestracyjnych.

- Jeżeli zostanie podjęta decyzja o waloryzacji opłat za wydanie prawa jazdy, rozpatrywana jest opcja podniesienia tej opłaty o wskaźnik cen towarów i usług tj. 47 - 50 proc. dla krajowego prawa jazdy, a dla międzynarodowego - o 35 zł - powiedziała.

Ministerstwo Infrastruktury rozważa podwyżkę cen. Zapłacimy więcej za wydanie prawa jazdy

Jako powód ewentualnych podwyżek opłat za prawa jazdy, Rychter wskazała rosnące koszty wytworzenia dokumentów.

Szefowa DTD poinformowała także, że związane z tym opłaty wnoszone do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych od 2017 roku stale wzrastają.

- W 2017 r. nastąpiła podwyżka o 2 proc., w 2018 r. - o 1,6 proc., w 2019 r. - o 2,3 proc., w 2020 r. - o 3,4 proc., w 2021 r. - o 5,1 proc., w 2022 - o 14,4 proc., a w 2023 - o 11,4 proc. - wyliczyła.

- Od 2011, do 2023 roku, biorąc pod uwagę wskaźnik cen towarów i usług, odnotowaliśmy wzrost kosztów ponoszonych do PWPW o ok. 47 proc. O tyle realnie zmniejszyła się różnica, która zostaje organom rejestrującym na pokrycie wydatków związanych z rejestracją pojazdów - podkreśliła Rychter.

Obecnie opłata za wydanie krajowego prawa jazdy wynosi 100,50 zł, a międzynarodowego - 35 zł.

Z kolei cena za komplet tablic rejestracyjnych, bez naklejek legalizacyjnych, to 80 zł, natomiast jeśli wniosek dotyczy jednej tablicy, ta opłata wynosi 40 zł.

Koszt wyrobienia nowego dowodu rejestracyjnego bez wydania pozwolenia czasowego wynosi 54,50 zł. Wyrobienie nowego dokumentu wraz z uzyskaniem pozwolenia czasowego kosztuje 73,50 zł.