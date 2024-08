Zgodnie z przyjętą w maju ustawą, bon energetyczny może być przyznany tym gospodarstwom domowym, które są zagrożone tzw. ubóstwem energetycznym. To rozwiązanie wprowadzono w zamian za tarcze osłonowe, ponieważ te przestały już obowiązywać. Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że skorzystać z niego może nawet 3,5 mln gospodarstw domowych. Różnica w wysokości rachunków za energię elektryczną ma być zauważalna.

Bon energetyczny. Od 1 sierpnia można składać wnioski

Nabór wniosków o wypłatę bonu energetycznego rusza w czwartek 1 sierpnia i potrwa do 30 września. Dokumenty składać można w urzędach gminy właściwych dla miejsca zamieszkania, a także poprzez internet, korzystając z platformy ePUAP lub aplikacji mObywatel. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku, pieniądze mają trafić do beneficjenta jeszcze w tym roku. MKiŚ zaznacza, że wypłaty dotyczyć będą okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.

To, czy bon energetyczny zostanie przyznany wnioskodawcy, zależy od tego, ile wynosi kwota miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Pełna wypłata przysługiwać ma tym gospodarstwom, w których dochody nie przekraczają 1,7 tys. zł na osobę lub 2,5 tys. zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.



Powyżej tych progów, kwota bonu będzie pomniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę", jednak bon nie może mieć niższej wartości niż 20 zł. Poza tym, ważne jest również to, jakie źródło ogrzewania wykorzystuje dane gospodarstwo domowe.

Ile wynosi bon energetyczny?

Dla jednoosobowego gospodarstwa maksymalna wysokość bonu energetycznego ma wynosić:

300 zł dla gospodarstw jednoosobowych,

400 zł dla gospodarstw dwu- i trzyosobowych,

500 zł dla cztero- i pięcioosobowych,

600 zł dla sześcioosobowych i większych

W przypadku gospodarstw używających energii elektrycznej do ogrzewania bon będzie powiększany dwukrotnie i wyniesie:

600 zł dla gospodarstw jednoosobowych,

800 zł dla dwu- i trzyosobowych,

1000 zł dla cztero- i pięcioosobowych,

1200 zł dla sześcioosobowych i większych.

Co istotne, źródło ogrzewania musi być potwierdzone wpisem lub zgłoszeniem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Wpis ten powinien być dokonany przed 1 kwietnia 2024 r., chyba że zgłoszenie jest dokonywane po raz pierwszy.