- To, że inni politycy PO czy KO mają pewnego rodzaju ambicje jest czymś całkowicie naturalnym. To naturalne, że wiele polityków może takie ambicje zgłaszać - powiedział w "Graffiti" prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To reakcja na pogłoski o tym, że Radosław Sikorski w kuluarach deklaruje gotowość startu w wyborach prezydenckich.