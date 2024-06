Według najnowszego rankingu CBOS największym zaufaniem spośród wszystkich polityków cieszy się wśród Polaków Szymon Hołownia - ufa mu co drugi respondent. Lider Polski 2050 o włos wyprzeda swojego politycznego konkurenta Rafała Trzaskowskiego. Podium domyka urzędujący prezydent RP. Sondażownia wskazuje także na osoby, które w życiu publicznym cieszą się najmniejszym zaufaniem wyborców.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia znalazł się na szczycie nowego rankingu. 50 proc. ankietowanych darzy go zaufaniem. Tym samym odnotowano spadek o 4 pkt proc. w porównaniu do wyniku uzyskanego przez niego w maju. Nieufność względem polityka wyraziło z kolei 33 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt proc.).

Na drugim miejscu w rankingu znalazł się prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Zaufanie do tego polityka zadeklarowało 48 proc. ankietowanych, co oznacza spadek względem maja o 1 pkt proc. Trzaskowskiemu nie ufa co trzeci respondent.

Podium zamknął prezydent Andrzej Duda, który osiągnął wśród ankietowanych zaufanie na poziomie 45 proc.– o 1 pkt proc. mniej niż w poprzednim miesiącu. Głowie państwa nie ufa, podobnie jak w maju, 42 proc. badanych.

Sondaż CBOS. Czołowi politycy na podium zaufania wyborców

Czwarte miejsce zajął Donald Tusk. Premier cieszy się obecnie zaufaniem 44 proc. badanych, co oznacza spadek o 1 pkt proc. względem maja. Nieufność wobec polityka wyraziło 43 proc. ankietowanych.

Na piątym miejscu w rankingu uplasował się minister obrony, wicepremier i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Zyskał on zaufanie 41 proc. badanych – o 11 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu. Szefowi MON nie ufa 28 proc. ankietowanych (wzrost o 3 pkt proc.).

Szóste miejsce w rankingu przypadło szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu (39 proc. zaufania, 32 proc. nieufności), a siódme liderowi Konfederacji WiN Krzysztofowi Bosakowi (36 proc. zaufania, 30 proc. nieufności).

Zaufanie do ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Adama Bodnara wyraziło 33 proc. badanych, a nieufność zadeklarowało 20 proc.

Nowy sondaż. Oto politycy, którym ufają Polacy

Kolejne miejsca rankingu zajęli: były premier Mateusz Morawiecki (32 proc. zaufania, 55 proc. nieufności), marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (31 proc. zaufania, 28 proc. nieufności), szef klubu parlamentarnego PiS i były minister obrony Mariusz Błaszczak (30 proc. zaufania, 41 proc. nieufności), prezes PiS Jarosław Kaczyński (28 proc. zaufania, 60 proc. nieufności), szef MSWiA i koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak (27 proc. zaufanie, 18 proc. nieufność), lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (26 proc. zaufania, 30 proc. nieufności) oraz wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego KO Roman Giertych (26 proc. zaufania, 39 proc. nieufności).

Na dalszych miejscach uplasowały się szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna (23 proc. zaufania, 15 proc. nieufności) oraz ministra do spraw równości Katarzyna Kotula (23 proc. zaufania, 17 proc. nieufności). Jeszcze mniejszym zaufaniem cieszy się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (21 proc. zaufania, 13 proc. nieufności).

Na ostatnim miejscu w rankingu znalazł się wieloletni wiceprezes PiS i minister obrony za rządów PiS, Antoni Macierewicz. Zaufaniem darzy go zaledwie 17 proc. respondentów, podczas gdy nieufność deklaruje 59 proc.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej (1055 osób) imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, których wskazano na drodze losowania z rejestru PESEL. Zrealizowano je w dniach od 10 do 20 czerwca 2024 r.

Partie polityczne w oczach obywateli. Kto ma szanse na większość?

Poparcie i nastroje wobec ugrupowań politycznych i poszczególnych polityków regularnie mierzone są przez różne sondaże. Pod koniec czerwca na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadzono badanie, które pozwoliło ustalić, że obecnie największe poparcie wśród wyborców ma Koalicja Obywatelska (34,4 proc. badanych). Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 33,7 proc.

Jednocześnie obserwowalny jest spadek poparcia dla Trzeciej Drogi – obecnie na poziomie 10,8 proc. Wyprzedziła ją Konfederacja, która uzyskała wynik 11,9 proc.