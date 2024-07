Marek Magierowski wypowiedział już stosunek pracy - poinformował szef Ministerstwa Sprawa Zagranicznych Radosław Sikorski. Wcześniej sam ambasador przekazał, że opuszcza polską palcówkę dyplomatyczną w Waszyngtonie i wraca do Warszawy.

Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że Marek Magierowski wraca z USA do Polski i że wypowiedział już stosunek pracy, co oznacza że "ma relację z MSZ już tylko przez okres wypowiedzenia".

- Miał oferty, nie skorzystał z naszej ponawianej oferty, dajmy mu wrócić, oswoić się - mówił szef resortu w TVP Info, dodając, że Magierowski jest na placówce szósty rok. Tymczasem polski ambasador zwyczajowo służy 3-4 lata, a także że zaproponowano mu placówki w Argentynie i Chile.

Marek Magierowski informował, że wraca do Polski. Radosław Sikorski komentuje

Wcześniej Magierowski w mediach społecznościowych poinformował, że żegna się z placówką dyplomatyczną w Waszyngtonie. Zamieścił wpis w języku angielskim, w którym podziękował swoim współpracownikom.

"Garnitur zdjęty. Opuszczenie placówki w Waszyngtonie i powrót do Warszawy. Wszystkie niepowodzenia są moje i tylko moje. Osiągnięcia? To zasługa fantastycznego zespołu polskiej ambasady w USA. I na koniec: bądź cierpliwy, bądź na bieżąco, a dowiesz się... - napisał.

W zeszłym tygodniu Wirtualna Polska podała, że wezwany przez MSZ do kraju ambasador Polski w USA domaga się prawie miliona złotych "rekompensaty" za czas, jaki mógłby jeszcze spędzić na placówce, czyli do 23 listopada 2025 roku.

To, że Magierowski domaga się "rekompensaty", potwierdził we wtorkowym wpisie na platformie X Sikorski. "W związku ze skandalicznym żądaniem ambasadora Marka Magierowskiego wobec Skarbu Państwa o nienależną rekompensatę w wysokości prawie miliona złotych ponawiam mój wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o jego odwołanie z placówki w Waszyngtonie" - napisał szef MSZ.

Spór na linii Duda-Sikorski. Chodzi o ambasadorów

W marcu resort spraw zagranicznych poinformował o decyzji Radosława Sikorskiego, by ponad 50 ambasadorów zakończyło misję, a kilkanaście kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu wycofać. Od tego czasu trwa spór w tej kwestii na linii prezydent-MSZ.

Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek oświadczył, że to dlatego, że Duda nie zgadza się na "hurtowe odwoływanie ambasadorów, bez konkretnych przesłanek i podawania przyczyn". Do tej kwestii również odniósł się Sikorski. - Jeśli Pan prezydent wobec ambasadora miałby jakieś poważne zastrzeżenia, ale nie dotyczące pochodzenia czy udziału w zamachu smoleńskim, to gotowy jestem te uwagi uwzględnić - powiedział szef resortu.

Radosław Sikorski jakiś czas temu przekazał, że Bogdan Klich wkrótce obejmie kierownictwo polskiej ambasady w USA.