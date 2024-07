Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina czym są zagrożenia CBRNE. Obecnie obejmują one wszelkie zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiacyjne, jądrowe oraz związane z eksplozją. Spotkać się można z nimi podczas codziennych czynności w placówkach m.in. medycznych, sportowych czy nawet w domu.

Co to zagrożenia CBRNE i jak na nie reagować?

Wśród zagrożeń CBRNE znajdują się zagrożenia biologiczne, czyli wszystkie te, które pochodzą od organizmów biologicznych, a stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. To m.in. pasożyty wewnętrzne czy drobnoustroje komórkowe, które mogą prowadzić do zakażeń, alergii bądź zatruć.



Zapobiegać takim zagrożeniom można poprzez dbanie o odpowiednią higienę np. częste mycie rąk, a także poprzez niespożywanie niesprawdzonych posiłków. W ekstremalnych przypadkach, gdy wykryto zagrożenie masowe należy stosować się do poleceń służb.

Z kolei zagrożenia chemiczne to te, w których doszło do uwolnienia niebezpiecznych dla ludzi i środowiska chemikaliów - związków, mieszanin lub roztworów. W zależności od substancji mogą być one drażniące, toksyczne, uczulające lub rakotwórcze.



Przykładowymi czynnikami rakotwórczymi są m.in. organiczne substancje chemiczne wykorzystywane w przemyśle, metale ciężkie, a także alkohol. "Właściwie w każdej dziedzinie życia mamy do czynienia z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, od tych wykorzystywanych w domu jak np. środki czystości oparte na chlorze czy preparaty do udrażniania rur, po te stosowane w przemyśle" - wyjaśniło RCB.

Zaznaczono, że w przypadku substancji chemicznych wykorzystywanych w domu, należy zawsze postępować zgodnie z instrukcją producenta. Należy je również przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach z dala od dzieci. W przypadku zagrożeń w innych placówkach warto zapoznać się z planem awaryjnym, zapamiętać miejsca ewakuacji i te, w których znajdują się apteczki medyczne.

Bezpiecznie w czasie wakacji. RCB przypomniało na co uważać

Wśród zagrożeń CBRNE znajduje się zdarzenie jądrowe, które polega na niekontrolowanym uwolnieniu substancji promieniotwórczej do środowiska. Do takich zdarzeń może dojść na skutek nieprawidłowego przechowywania odpadów promieniotwórczych czy działania o charakterze terrorystycznym. W takich wypadkach należy "opanować emocje" i postępować zgodnie z zaleceniami służb.



Bardziej prawdopodobne jest wystąpienia zagrożenia związanego z eksplozją. Takie sytuacje zazwyczaj są nieprzewidywalne i mogą mieć miejsce wszędzie, w tym na lotnisku czy w restauracji.

Na sytuację ewentualnego zagrożenia wybuchem można się przygotować poprzez zapamiętanie drogi i miejsca planowanej ewakuacji, nieprzyjmowanie obcych paczek czy walizek, zwracanie uwagi i alarmowanie służb o nietypowych przedmiotach pozostawionych w przestrzeni publicznej.

Zagrożenia CBRNE. Jak się na nie przyszykować?

Zagrożenia CBRNE mogą stanowić realne niebezpieczeństwo. W trakcie wakacji, podczas urlopu z najbliższymi warto wiedzieć, jak reagować w przypadku tych zagrożeń.



RCB przypomina, że ważne jest działanie prewencyjne, które pozwala przygotować się na ewentualne niebezpieczne sytuacje. Istotna jest rozmowa z najbliższymi, w tym z dziećmi, na temat potencjalnych zagrożeń i reakcji na nie. Przed wyjazdem warto także przypomnieć sobie podstawowe zasady pierwszej pomocy.

W przypadku poszczególnych zagrożeń dodatkowych wiadomości należy szukać w specjalnie przygotowanych źródłach rządowych.