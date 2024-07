W badanych próbkach tatara wołowego wykryto bakterie salmonelli i escherichia coli - przekazał Główny Inspektorat Sanitarny. Jak podano, nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem, gdyż grozi to zatruciem.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące żywności. Jak podano w komunikacie, w badanych próbkach tatara wołowego wykryto bakterie. "Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami salmonella i escherichia coli (STEC) wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego" - poinformował GIS.

GIS ostrzega. Salmonella i bakteria coli wykryte w tatarze wołowym

Groźne bakterie wykryto w partii o numerze 1801207 z terminem przydatności do spożycia do 12.07.2024. Chodzi dokładnie o tatara wołowego 200 g, którego producentem są Zakłady Mięsne Łuków S.A., weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 06110266 WE.

GIS w komunikacie udostępnił także zdjęcie zanieczyszczonego produktu.

Ryzyko wystąpienia zatrucia. "Nie należy spożywać produktu"

Inspektorat przekazał, że producenci niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niezgodności produktu rozpoczęli procedurę jego wycofywania. "Organy urzędowej kontroli żywności nadzorują proces wycofywania kwestionowanej partii z obrotu" - zaznaczono.

W zaleceniach dla konsumentów wskazano, że "nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem".



"W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu partii wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem" - napisano.