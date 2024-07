W środę nad większością kraju mogą pojawić się burze. W związku z tym IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i łódzkiego oraz zachodnich części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Na żółto (kolor oznaczający pierwszy stopień ostrzeżenia IMGW -red.) w komunikacie "świeci" się też północna część Małopolski.

Dla terenów położonych na zachodzie Polski ostrzeżenia będą obowiązywały do późnego popołudnia, natomiast w centrum kraju do wieczora.

Prognoza pogody na środę. Gdzie jest burza?

Południe woj. małopolskiego objęte przez IMGW jest drugim stopniem. Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla tego obszaru.

"Dziś (24.07) prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - zakomunikowało RCB.

Alert obejmuje obszar kilku powiatów - limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, suskiego oraz tatrzańskiego.

"Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad" - ostrzega z kolei IMGW, którego ostrzeżenia obowiązują od godz. 10:00 do 20:00.