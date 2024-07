"Nigdy nie zamkniecie mi ust". Mariusz Kamiński reaguje na wniosek A. Bodnara

"To śledztwo i działania Bodnara to kolejny dowód na skrajne upolitycznienie prokuratury. Nigdy nie zamkniecie mi ust!" - napisał w mediach społecznościowych Mariusz Kamiński. To odpowiedź na wniosek o uchylenie europosłowi immunitetu, złożony przez prokuratora generalnego Adama Bodnara przewodniczącej PE Robercie Metsoli. Chwilę później krótki wpis opublikował również Maciej Wąsik.

Mariusz Kamiński opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym odniósł się do komunikatu Prokuratury Krajowej, która zapowiedziała złożenie wniosku o uchylenie mu immunitetu Parlamentu Europejskiego.

Mariusz Kamiński o wniosku Prokuratury Krajowej. "Skrajne upolitycznienie prokuratury"

"Kilka dni temu wypowiadałem się w PE na spotkaniu z Komisarzem Reyndersem w sprawie łamania praw człowieka i zasad praworządności w Polsce przez ekipę Tuska i Bodnara. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu rozpatruje moją skargę na stosowanie tortur wobec mnie, jako więźnia politycznego" - rozpoczął swój wpis eurodeputowany PiS.

Kamiński zasugerował, że wniosek Adama Bodnara jest "odpowiedzią" na działania podjęte przez niego w Parlamencie Europejskim.

ZOBACZ: Uchylenie immunitetów Kamińskiego i Wąsika. Bodnar wysłał wnioski do PE

"Dziś odpowiedź Bodnara. Chce mi uchylić immunitet za głosowanie w Sejmie, do czego jako poseł byłem zobowiązany. Przecież procedura uchylenia mojego mandatu nie została wygaszona. To śledztwo i działania Bodnara to kolejny dowód na skrajne upolitycznienie prokuratury" - kontynuował europoseł.

"Nigdy nie zamkniecie mi ust!" - zadeklarował Mariusz Kamiński.

Maciej Wąsik deklaruje: Żyjemy w państwie autorytarnym

Wkrótce później krótki wpis w serwisie X zamieścił również Maciej Wąsik.

"A było to tak. Wszystko zgodnie z prawem. Prawda, panie Szymonie Hołownio?" - napisał, dodając nagranie przedstawiające wypowiedź marszałka Sejmu, która padła po tym, jak Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński pojawili się na sali plenarnej wkrótce po wygaszeniu im mandatów.

ZOBACZ: Mateusz Morawiecki uderza w rząd. "Myślałem, że się przesłyszałem"

Europoseł zabrał też głos w rozmowie z PAP. "Żyjemy w państwie autorytarnym, a działania ministra sprawiedliwości Adama Bodnara są nielegalne" - ocenił.

"Przez zamieszanie wprowadzone przez marszałka Sejmu, parlament pracował w nieprawidłowym składzie, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny, twierdząc, że to co nas spotkało 20 grudnia to była zbrodnia sądowa" - powiedział Maciej Wąsik, dodając że nigdy dotąd prokuratura nie była tak upolityczniona jak obecnie.

Adam Bodnar wnioskuje o uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi

W poniedziałek na stronie Prokuratury Krajowej pojawiła się informacja o tym, że Adam Bodnar przekazał do przewodniczącej PE Roberty Metsoli wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów do Parlamentu Europejskiego: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Jako że Kamiński i Wąsik są obecnie posłami do PE i mają immunitety, nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej za przestępstwo objęte treścią wniosku, bez zgody Parlamentu Europejskiego.

Wnioski miały zostać wysłane na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie europosłów - pomimo orzeczonego wobec nich prawomocnego zakazu pełnienia funkcji publicznych, nie zastosowali się do tego niego i wykonywali mandaty posłów.

Robili to m.in. poprzez wzięcie udziału w grudniowych obradach Sejmu i głosowaniach oraz uczestniczeniu w posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

ZOBACZ: PiS straci wielkie pieniądze? "Mruganie okiem za grube miliony"

Jak dodano - "ustalenia te pozwoliły na przedstawienie M. Kamińskiemu i M. Wąsikowi w dniu 18 kwietnia 2024 r. zarzutów popełnienia przestępstw z art. 244 kk. Na obecnym etapie postępowania zachodzi konieczność uzupełnienia europosłom przedstawianych im zarzutów, a następnie skierowanie aktu oskarżeni do sądu".

Europoseł KO Dariusz Joński przekazał w rozmowie z PAP, że komisja prawna Parlamentu Europejskiego - ze względu na wakacyjną przerwę w sierpniu - będzie mogła się zająć wnioskami dopiero we wrześniu. - Będzie to jednak jedna z pierwszych spraw, którymi zajmie się komisja prawna JURI, a właściwie działająca przy niej podkomisja zajmująca się immunitetami - dodał Joński.

Przypomnijmy - 18 kwietnia Prokuratura Okręgowa w Warszawie przedstawiła zarzuty byłemu szefowi MSWiA Mariuszowi Kamińskiemu i jego zastępcy Maciejowi Wąsikowi za udział w głosowaniach sejmowych, chociaż na mocy wyroku Sądu Okręgowego i bazującej na nim decyzji marszałka Sejmu Szymona Hołowni utracili swoje mandaty.