Adam Bodnar przekazał do przewodniczącej PE Roberty Metsoli wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - poinformowała Prokuratura Krajowa. Chodzi o uchylenie ich immunitetów w Parlamencie Europejskim.

Na stronie Prokuratury Krajowej pojawiła się informacja o tym, że Adam Bodnar przekazał do przewodniczącej PE Roberty Metsoli wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów do Parlamentu Europejskiego: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Jako że Kamiński i Wąsik są obecnie posłami do PE i mają immunitety, nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej za przestępstwo objęte treścią wniosku, bez zgody Parlamentu Europejskiego.

Immunitety Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Jest ruch Adama Bodnara

Wnioski miały zostać wysłane na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie europosłów - pomimo orzeczonego wobec nich prawomocnego zakazu pełnienia funkcji publicznych, nie zastosowali się do tego niego i wykonywali mandaty posłów.

Robili to m.in. poprzez wzięcie udziału w grudniowych obradach Sejmu i głosowaniach oraz uczestniczeniu w posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.





Jak dodano - "ustalenia te pozwoliły na przedstawienie M. Kamińskiemu i M. Wąsikowi w dniu 18 kwietnia 2024 r. zarzutów popełnienia przestępstw z art. 244 kk. Na obecnym etapie postępowania zachodzi konieczność uzupełnienia europosłom przedstawianych im zarzutów, a następnie skierowanie aktu oskarżeni do sądu".

Przypomnijmy - 18 kwietnia Prokuratura Okręgowa w Warszawie przedstawiła zarzuty byłemu szefowi MSWiA Mariuszowi Kamińskiemu i jego zastępcy Maciejowi Wąsikowi za udział w głosowaniach sejmowych, chociaż na mocy wyroku Sądu Okręgowego i bazującej na nim decyzji marszałka Sejmu Szymona Hołowni utracili swoje mandaty.