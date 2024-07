Państwowa Komisja Wyborcza w ostatnim czasie zwróciła się m.in. do KPRM z prośbą o udostępnienie dodatkowych materiałów, mających stanowić podstawę do zakwestionowania sprawozdania PiS z kampanii wyborczej do parlamentu w 2023 r.

Gdyby okazało się, że dowody obciążają partię Jarosława Kaczyńskiego, groziłoby jej odebranie subwencji. Członek PKW Ryszard Kalisz twierdzi jednak, że dowody przesłane przez urzędników z KPRM mogą okazać się niewystarczające. Do pozbawienia największego opozycyjnego ugrupowania milionów złotych potrzeba naprawdę silnych argumentów.

Sprawozdanie finansowe PiS. M. Berek: Mamy dwa wyjścia

- Mamy dwa wyjścia, jedno formalistyczne: umywamy ręce, unikamy problemu, nie moja sprawa. Drugie? Będziemy mieli rzeczywiste wykonanie roboty przez PKW, albo ślizganie się z, być może, dobrym samopoczuciem, że unikamy problemów - powiedział w rozmowie z Polsat News Maciej Berek.

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów skomentował w ten sposób wymianę korespondencji na linii KPRM - PKW w sprawie doniesień o nieprawidłowości przy finansowaniu kampanii PiS.

- PKW zgodnie z przepisami jest najwyższym organem wyborczym w Polsce. PKW, zgodnie z ustawą, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego i ma z mocy prawa wydawanie wytycznych dla komitetów wyborczych. Wytycznych, które są wiążące - i w tych wytycznych PKW ramowe przepisy, które są w ustawie, rozpisała na nuty, na szczegóły: czego nie wolno robić. Pytanie sprowadza się w zasadzie do tego: czy PKW traktuje poważnie samą siebie czy nie? - podkreślił rozmówca Marcina Fijołka.

PiS straci miliony? "Mruganie okiem za grube miliony"

Berek podkreślił, że w odpowiedzi do PKW przedstawiciele rządu wykazali dowody na nieprawidłowości dotyczące kilkudziesięciu milionów złotych.

- A PKW, ustami Ryszarda Kalisza, mówi: udowodnijcie. To pomylenie ról. To PKW rozpatruje sprawozdania i podejmuje decyzje - zaznaczył Berek, dodając, że PKW ma prawo wystąpić o wsparcie prawne czy analizy, a pisma z PKW dotyczą kompletnie czegoś innego.

- Wie Pan, jakie pismo dostaliśmy od PKW? Czy składaliśmy zawiadomienia o przestępstwo wyborcze - a to znacznie węższa kategoria niż nieprawidłowości w finansowaniu kampanii wyborczej. To fałszowanie podpisów, kupowanie głosów, takie rzeczy - a to kompletnie nie o to chodzi! Jak zobaczyłem to pismo, to zacząłem zastanawiać się, o co tutaj chodzi?! (...) - przekonywał rozmówca Marcina Fijołka.

- Szanuję mecenasa Kalisza jako prawnika, ale nie rozumiem jego podejścia. To jest pozwalanie na to, by do nas mrugano okiem za grube miliony złotych. Przywołuję przykład (posła PiS - red.) Krzysztofa Szczuckiego, który dokładnie na terenie swojego okręgu wyborczego otworzył swoje biura i promował je na billboardach. Część z tej aktywności była przy udziale pracowników Rządowego Centrum Legislacji. Czego jeszcze trzeba PKW? Co jeszcze powinienem zrobić jako osoba koordynująca pracę przy odpowiedzi dla PKW? Cofnąć czas i nagrać to, co się działo kilka miesięcy temu? - tłumaczy minister Berek.

- Nie chciałbym, byśmy żyli w państwie, w którym błąd księgowy na złotówkę może sprawić utratę finansowania, bo to łatwe do wykazania, a na przepuszczenie milionów złotych, które powodują, że nie ma równości szans w procesie wyborczym - powiemy, że to mruganie okiem i nic na to nie można poradzić... - zakończył rozmówca "Wydarzeń".

PKW odbierze pieniądze PiS? Szef KPRM: Mamy dowody

Wcześniej w poniedziałek Marcin Fijołek o stanowisku przedstawionym przez Ryszarda Kalisza rozmawiał z szefem KPRM Janem Grabcem. Ten wskazał, że wysłane do PKW pismo zawierać ma ponad 20 stron materiału dowodowego i aż 16 załączników. Wśród nich znajduje się dokumentacja fotograficzna i faktograficzna, odnosząca się również do postępowań prowadzonych przez prokuraturę.

- Można powiedzieć, że naruszenie Kodeksu wyborczego nigdy, w przypadku żadnego komitetu, nie było tak ewidentne, tak często dokonywane i w tak oczywisty sposób. Być może pan Ryszard Kalisz nie zapoznał się jeszcze z tym pismem wnikliwie, o czym zresztą sam mówi i nie chodzi tutaj o zarzuty natury publicystycznej, takie, które są formułowane często przez polityków w mediach. W tym piśmie mamy wyłącznie do czynienia z analizą prawną, opierającą się na Kodeksie wyborczym i wytycznych PKW - przekazał Grabiec.