Cinque Terre to kompleks pięciu miasteczek położonych u wybrzeży Morza Liguryjskiego, wzdłuż którego rozciąga się słynna ścieżka znana jako miejsce spotkań zakochanych. Teraz, po prawie 12 latach, ponownie zostanie otwarta. Nastąpi to dokładnie 9 sierpnia. M.in. po to, by ułatwić tzw. Insta-tourism, czyli zwiedzanie w celu robienia zdjęć na popularny serwis społecznościowy.

Ścieżka zakochanych ma zaledwie 900 metrów długości, ale zapierający w piesiach widok, jaki się z niej rozpościera, sprawia, że jest najprawdopodobniej najpopularniejszą drogą ze wszystkich 48, które biegną przez Cinque Terre, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Via Dell'Amore ponownie otwarta po 12 latach przerwy

Wydrążona w stromych klifach, położona pomiędzy wioskami Riomaggiore i Manarola, słynna Via Dell'Amore została zamknięta we wrześniu 2012 roku, kiedy to została zniszczona przez osuwisko, w którym ucierpiało także czterech australijskich turystów.

Remont Via Dell'Amore kosztował 22 miliony euro i polegał m.in. na zbudowaniu systemu stalowych uprzęży i siatek, które zabezpieczają skały poniżej i powyżej ścieżki.



- Wszyscy czekali na ponowne otwarcie z wielką niecierpliwością - przyznała burmistrz Riomaggore i Manaroli Fabrziza Pecunia. - Ścieżka od zawsze była naszym znakiem firmowym. Po tej całej ciężkiej pracy mamy poczucie wielkiej satysfakcji - dodała.

Władze miasteczka zapowiadają liczne ograniczenia

Pecunia ma co prawda obawy o to, że romantyczny charakter drogi może zostać przysłonięty widokiem przeludnionego traktu, ale liczy na to, że uda się tego uniknąć. Przed zamknięciem drogi każdego roku przechodziło przez nią ponad 850 tys. turystów, którzy drążyli w skałach swoje imiona. Wówczas było to tolerowane, teraz jednak na odwiedzających czekają surowe restrykcje.

Na nowej drodze niedozwolone już będzie pisanie po ścianach, ale także konieczne będzie uiszczenie opłaty za przejście trasy, wynoszącej nawet 15 euro.

Nieznana historia Via Dell'Amore

Pierwotna idea wybudowania drogi nie ma nic wspólnego z miłością. Gdy budowano drugą linię kolejową w latach 20. XIX wieku, trasa powstała, aby robotnicy mogli nosić materiały i postawić magazyny.



Nazwa Via dell'Amore powstała dopiero po tym, jak ktoś napisał te słowa kredą na drzwiach jednego z magazynów. Zobaczył je Paolo Monelli, dziennikarz Correire della Sera, który przyjechał do Cinque Terre na wakacje i który poprosił w jednym z artykułów o przemianowanie trasy.