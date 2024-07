Nocna prohibicja w polskich miastach. Najnowszy sondaż

Powraca temat nocnej prohibicji w polskich miastach. Jak wynika z najnowszego sondażu, pomysł jej wprowadzenia popiera 48 proc. mieszkańców Polski. To najczęściej kobiety i osoby poniżej 24. roku życia. Zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych obowiązuje już m.in. w Krakowie i Poznaniu.

Jak wynika z badania pracowni SW Research dla "Rzeczpospolitej", przeciwnych zakazowi nocnej sprzedaży alkoholu w miastach jest 34 proc. osób, a zdania w tej sprawie nie ma 18 proc. ankietowanych.



Jeśli chodzi o podział na płeć, "za" jest 51 proc. kobiet i 46 proc. mężczyzn, 62 proc. mieszkańców miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców i 44 proc. osób w wieku do 24 lat (najwyższy odsetek w grupach wiekowych).

Warszawscy radni zdecydują o nocnej prohibicji?

Temat nocnej prohibicji budzi wielkie emocje, ale przekonanie co do prawidłowości tego pomysłu wykazuje coraz więcej osób. Po tym, jak zakaz sprzedaży alkoholu w nocy wprowadzono m.in. w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Zakopanem, nad pomysłem tym pochyla się Warszawa.

ZOBACZ: GIS alarmuje o błędzie na etykiecie. Piwo miało być bez procentów



Jak przypomina "Rz", aktywista Jan Śpiewak złożył projekt obywatelskiej uchwały, postulując, by sprzedaż alkoholu zakazana była w godzinach 22:00-6:00, ale tylko w sklepach, pomijając lokale gastronomiczne.



Stołeczny magistrat przeprowadził już społeczne konsultacje, a na sierpień przygotowywany jest raport. Później to w gestii prezydenta Rafała Trzaskowskiego będzie, czy przekazać projekt Radzie Warszawy.

Europejczycy piją najwięcej na świecie

W czwartek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport, z którego wynika, że mieszkańcy Europy piją najwięcej alkoholu na świecie. Statystycznie jedna osoba spożywa w ciągu roku 9,2 litra czystego spirytusu, przy czym w przypadku zajmujących drugie miejsce Amerykanów jest to ok. 7,5 litra spirytusu.

ZOBACZ: Czy kierowcy mogą pić piwo bezalkoholowe? Odpowiedź może cię zdziwić



Dodatkowo, niepokojąco wyglądają również statystyki dotyczące uzależnień. W Europie problem z nadmiernym spożywaniem alkoholu ma 5,9 proc. osób dorosłych, wysokoprocentowe trunki są też przyczyną ok. 800 tys. śmierci rocznie. To oznacza, że alkohol jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów.

WHO zaapelowała do europejskich rządów o podjęcie stanowczych kroków, m.in. zwiększenie akcyzy i ograniczenie reklamowania alkoholu.