Wokół teorii o spożywaniu piwa bezalkoholowego przez kierowców narosło sporo wątpliwości. Trzeba zauważyć, że sporo z nich wynika z polityki wielkich koncernów browarniczych, które czasem sprzedają jako "zerówkę" napój, który realnie ma np. 0,5 proc. alkoholu. Czy kierujący samochodami, którzy chcą wcześniej wypić taki napój mają się czego obawiać?

Czym jest piwo bezalkoholowe i czy faktycznie zawiera 0 proc. alkoholu?

Piwo bezalkoholowe jest produktem równie naturalnym jak tradycyjne piwo, ponieważ zawiera podobne składniki. Proces jego produkcji polega na wstrzymaniu fermentacji na wczesnym etapie, gdy zawiera ono jedynie śladową ilość alkoholu. Istnieje również metoda polegająca na odfiltrowaniu alkoholu z tradycyjnie warzonego piwa.

Browary często łączą te dwa sposoby: przerywają fermentację na wcześniejszym etapie, a następnie usuwają nadmiar alkoholu. Zazwyczaj nie eliminują go całkowicie, ponieważ niewielka ilość alkoholu korzystnie wpływa na smak piwa.

Piwo bezalkoholowe może zawierać do 0,5 proc. alkoholu, co jest znacznie mniej w porównaniu do „prawdziwego” piwa, które ma średnio około 5% alkoholu, choć niektóre jego rodzaje mają od 3,8 proc. do nawet 7-8 proc. Oznacza to, że aby dostarczyć organizmowi taką ilość alkoholu jak w jednym "prawdziwym" piwie, trzeba by wypić około 10 piw bezalkoholowych.

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości, piwo bezalkoholowe lub podobny napój, nawet jeśli zawiera niewielką ilość alkoholu, nie jest uznawane za napój alkoholowy.

Piwo bezalkoholowe - ile możesz wypić i czy można przekroczyć limit?

Warto w tym miejscu przypomnieć:

● stan po użyciu alkoholu występuje, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu;

● stan nietrzeźwości występuje, gdy stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila/

Ile zatem piw bezalkoholowych możesz wypić? W praktyce: tyle, ile chcesz. Można sobie wyobrazić, że dorosły mężczyzna wypija 10 półlitrowych piw bezalkoholowych, ale nie w ciągu 10 minut. Zanim skończy 10 piwo, jego organizm zneutralizuje wcześniej spożyty alkohol. 20 piw bezalkoholowych? To całkowicie nierealne!

Czy można pić piwo bezalkoholowe podczas prowadzenia samochodu?

Tak, ale z pewnymi zastrzeżeniami. To, czy pijesz piwo bezalkoholowe podczas grillowego przyjęcia, czy prowadząc samochód, ma drugorzędne znaczenie w kontekście łamania prawa. Przepisy mówią o niedozwolonej zawartości alkoholu w organizmie, gdy jego stężenie przekracza 0,2‰. Choć prawie niemożliwe jest przekroczenie tej bariery, pijąc piwo bezalkoholowe, istnieje ryzyko.

Jeśli zatrzymany przez policję podczas picia piwa bezalkoholowego dmuchniesz w alkomat, wynik może być niekorzystny. Stężenie rzędu 0,8 promila (przestępstwo!) jest teoretycznie możliwe! Alkomat nie odróżnia bowiem, czy mierzy stężenie alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc, czy też alkohol obecny w ustach miesza się z wydychanym powietrzem. To samo zjawisko występuje po zjedzeniu batonika z alkoholem.

Alkohol zalegający w ustach może mieć wpływ na wynik badania alkomatem przez około 15 minut. Po tym czasie wynik powinien być już prawidłowy, czyli wynosić 0,00 promila lub minimalnie ponad ten poziom, daleko poniżej obowiązującego limitu.

Co w przypadku kontroli policji?

Jeśli w trakcie jazdy popijasz piwo bezalkoholowe i zostajesz zatrzymany do kontroli, należy spokojnie poinformować funkcjonariuszy o spożytym napoju bezalkoholowym, zjechać na pobocze i poczekać 15 minut przed wykonaniem badania.

Policjant nie ma prawa wymagać natychmiastowego dmuchania w alkomat, chociaż może zlecić badanie krwi. Wynik prawidłowego dmuchania, jak i badania krwi po spożyciu nawet kilku piw bezalkoholowych będzie taki sam: zero lub niewielkie stężenie alkoholu.

