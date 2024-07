GIS ostrzega ws. piwa. "Oznakowanie wprowadzające w błąd"

Do błędy przyznał się sam producent i poinformował o sprawie Głównego Inspektora Sanitarnego.

"W wyniku błędu na linii produkcyjnej do niektórych butelek zastosowano niewłaściwą etykietę tylną (tzw. kontretykieta), która sugeruje, że jest to produkt bezalkoholowy, podczas gdy zawiera on alkohol w ilości 5,5% obj. Przednia etykieta prawidłowo informuje o tożsamości produktu" - czytamy w komunikacie.

GIS informuje, że nazwa produktu to Żywiec Jasne Pełne 0,5 l, a błędne oznakowanie jest w partii L4165616DZ. Termin przydatności piwa w źle oznaczonych butelkach upływa 14 czerwca.

Wkrótce więcej informacji

