- Jestem przedstawicielem społeczności LGBTQ+. Czyli podobają mi się chłopcy, a raczej mężczyźni - powiedział w czwartek Marcin Józefaciuk w rozmowie z "Plejadą". Poseł Koalicji Obywatelskiej dodał, że nie jest to pierwszy raz, kiedy powiedział mediom o swojej orientacji. Wcześniej miał wspomnieć o tym w "Newsweeku".

- Nie wiem, czy to dobrze czy niedobrze, że nie zostało to wtedy podłapane - powiedział poseł. - Myślę, że nie powinniśmy się tym zajmować. Co komu do tego, kto mi się podoba? Jestem profesjonalistą - dodał.

Marcin Józefaciuk o swojej orientacji. "Zostanę zaszufladkowany"

Poseł wskazał, że w środowisku politycznym przynależność do społeczności LGBTQ+ może być atakowana.

- Po tym, co przed chwilą powiedziałem, spodziewam się, że zostanę zaszufladkowany razem z posłami Śmiszkiem, Biedroniem i tak dalej. Widać, jakie pojawiają się komentarze na ich kontach społecznościowych - powiedział. Dodał, że z tego powodu "niektórzy pozostają w ukryciu, w cieniu, a niektórzy wychodzą".

- Osoby, które mogłyby nas zaatakować, mają dużo więcej za skórą i nie ruszają tego tematu. Zresztą uderzanie w takie nuty jest poniżej pasa, a każdy, kto to robi, wystawia się na krytykę i na śmieszność. To nie jest żadnym tematem - podkreślił.

Marcin Józefaciuk o sytuacji Polski

Zapytany o komentarz dotyczący narracji "ideologii LGBT" Józefaciuk podkreślił, że "całe środowisko jest na tyle pozytywne i na tyle normalne, że nie ma mowy o żadnej ideologii". - To, że ktoś próbuje na tym coś ugrać, to tylko polityka - dodał.

- Na początku po wyborach środowisko LGBTQ+ odetchnęło z ulgą, ale teraz jest wściekłe, bo nie widać żadnych zmian. Jest zaniepokojone tym, co się dzieje, ale wciąż pozostaje pełne nadziei - powiedział poseł i dodał, że wycofanie tematu związków partnerskich uderzy przede wszystkim w pary dwupłciowe, nie jednopłciowe.

Środowisko LGBTQ+ pozostaje ważnym politycznie tematem między innymi ze względu na wspomniane związki partnerskie. Obecnie Polska jest wśród pięciu państw członkowskich Unii Europejskiej, które nie dają parom tej samej płci możliwości formalizacji związków. Kwestia ta nie jest uregulowana także w Bułgarii, Rumunii oraz na Litwie i Słowacji.