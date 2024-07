"By rozwiać wszelkie wątpliwości, poproszę o spotkanie w episkopacie, ponieważ jako katolik chcę głosować zgodnie z nauczaniem Kościoła i własnym sumieniem" - przekazał w mediach społecznościowych Michał Połuboczek. Poseł Konfederacji po raz kolejny zabrał głos w sprawie związków partnerskich - początkowo je poparł, potem się wycofał ze swoich słów.

Poseł Konfederacji obwieścił w mediach społecznościowych, że zamierza skontaktować się z episkopatem, by dowiedzieć się, jaki stosunek do kwestii związków partnerskich ma Kościół katolicki. "Jako katolik chcę głosować zgodnie z nauczaniem Kościoła i własnym sumieniem" - orzekł.

Michał Połuboczek zapyta episkopat o związki partnerskie

Michał Połuboczek stwierdził, że jego ugrupowanie zamierza trwać przy stanowisku Sławomira Mentzena, który "ponad rok temu zadeklarował, że Konfederacja będzie bronić małżeństwa katolickiego". W związku z tym, że - jak zasugerował - nawet papież Franciszek nie przedstawił jednoznacznego stanowiska w nurtującej kwestii - zamierza zasięgnąć języka u oficjalnych przedstawicieli Kościoła.

"Nawet Papież Franciszek wypowiadał się na ten temat, sugerując pewne możliwości. Czy katolicki polityk powinien zawsze walczyć w imię zasad Kościoła, nawet gdy obywatele kraju nie podzielają wartości Kościoła? Czy też powinien przede wszystkich zadbać o prawa katolików" - czytamy w poście posła.

Dodał, że "w wypowiedzi telewizyjnej, która musi być krótka, jest uwikłana w kontekst wypowiedzi innych uczestników, bardzo trudno to wyjaśnić".

Poseł Konfederacji wycofuje się ze słów o związkach partnerskich

W "Debacie Dnia" z 28 czerwca politycy różnych opcji komentowali pomysł wprowadzenia związków partnerskich. Wśród gości był również Michał Połuboczek z Konfederacji. Ku zaskoczeniu obecnych w studiu zadeklarował, że jest w stanie poprzeć inicjatywę, która - jak przekonywał - miałaby ułatwić życie ludziom.

Co więcej, stwierdził także, że to prywatna sprawa każdej osoby, na jaką relację się decyduje.

Następnego dnia poseł wycofał się rakiem ze swoich słów. W mediach społecznościowych opublikował post, w którym zaprzeczył, by miał zamiar poprzeć ustawę o związkach partnerskich.

"Nawiązując do mojej wypowiedzi o związkach partnerskich, wyjaśniam: w pełni popieram postulaty: zniesienie podatku od dziedziczenia i dostęp do informacji medycznej dla osoby wskazanej oświadczeniem przez chorego. Aby wprowadzić te dwa postulaty nie ma potrzeby wprowadzania instytucji związków partnerskich. Nie deklaruję poparcia dla ustawy, która nawet nie została opracowana przez rząd, stąd nikt nie wie w jakim kształcie trafi do Sejmu" - napisał w serwisie X.