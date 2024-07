Ze względu na trwającą demonstrację aktywistów klimatycznych na lotnisku we Frankfurcie wszystkie loty są zawieszone. Pasażerów poproszono, aby zostali w domach i na bieżąco sprawdzali statusy swojego lotu. To kolejna akcja grupy Ostatnie Pokolenie, która żąda wycofania paliw kopalnianych do 2030 roku.

Lotnisko we Frankfurcie, najbardziej ruchliwe lotnisko w Niemczech, tymczasowo zawiesiło pracę po tym, jak aktywiści klimatyczni zorganizowali demonstrację w pobliżu pasów startowych.

Zawieszone loty we Frankfurcie

"Pasażerowie proszeni są, aby na razie nie udawali się na lotnisko" - przekazano w komunikacie.

Pasażerów poproszono o sprawdzanie statusu lotu na bieżąco i uwzględnienie dodatkowego czasu podróży.

Działacze klimatyczni z Ostatniego Pokolenia przekazali w oświadczeniu, że sześciu protestujących przecięło płot i dotarło do różnych punktów wokół pasów startowych lotniska we Frankfurcie. Mają ze sobą plakaty "Ropa zabija", a część z nich przykleiła się do asfaltu.

Loty są zawieszony od godziny 5:00. Wszystkie samoloty, które miały wylądować we Frankfurcie są przekierowywane na inne lotniska.

Protesty aktywistów

W czwartek Ostatnie Pokolenie ponowiło swoje żądanie, aby niemiecki rząd pomógł w utworzeniu, a później wprowadzaniu w życie globalnego porozumienia regulującego wycofywanie ropy, gazu i węgla do 2030 roku.

W środę pięciu członków organizacji włamało się na niemieckie lotnisko Kolonia/Bonn, szóste co do wielkości w kraju. Aktywiści przykleili się do pasa startowego.

Ruch na lotnisku Kolonia/Bonn był zablokowany przez kilka godzin, 31 lotów odwołano, a sześć przekierowano do innych portów lotniczych. Policja musiała użyć rozpuszczalnika, aby usunąć przyklejonych do płyty lotniska aktywistów.

Jedna z aktywistek Ostatniego pokolenia Ronja Kuenkler powiedziała mediom, że środowy protest to dopiero początek. Nie chciała jednak zdradzić, czy grupa planuje coś na igrzyska olimpijskie w Paryżu.