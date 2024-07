J. K. Ardanowski o kandydacie PiS na prezydenta: To nie może być tylko "pomazaniec" prezesa

- Kandydat PiS na prezydenta nie ma szans. Jeżeli będzie to tylko pomazaniec prezesa, to przegra w drugiej turze - stwierdził w programie "Gość Wydarzeń" poseł koła Kukiz'15 Jan Krzysztof Ardanowski. We wtorek polityk po 23 latach odszedł z PiS. Wcześniej skrytykował partię m.in. nazywając ją "malejącą",a także zarzucił Jarosławowi Kaczyńskiemu brak zdolności do refleksji.