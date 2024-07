Ogromne pieniądze dla policji. Deklaracja premiera

- Podjąłem decyzję o przekazaniu na potrzeby policji - jej wyposażenia, sprzętu, logistyki - dodatkowego miliarda złotych w przyszłorocznym budżecie państw - zapowiedział w środę premier Donald Tusk. - Jestem przekonany, że dobrze wykorzystacie te pieniądze dla bezpieczeństwa Polski i Polaków - zwrócił się do funkcjonariuszy zgromadzonych na Placu Zamkowym w Warszawie.

Premier Donald Tusk bierze udział w Centralnych Obchodach Święta Policji. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12:00 w Warszawie na Placu Zamkowym.

- To wy pilnujecie prawa i praworządności. (...) Wtedy kiedy stoicie na straży prawa bądźcie pewni swego, zdeterminowani. Jestem przekonany, że ostatnie decyzje zmian ustawowych, które powinny dać jeszcze więcej pewności siebie i policji, i wojsku, że są przez was pożądane - mówił do zgromadzonych funkcjonariuszy.

Wyraził przekonanie, ze policjanci wstępują do służby z "poczucia misji".

Pieniądze dla policji. Donald Tusk obiecał miliard

- Podjąłem decyzję o przekazaniu na potrzeby Policji - jej wyposażenia, sprzętu, logistyki - dodatkowego miliarda złotych w przyszłorocznym budżecie państw - zapowiedział szef polskiego rządu.

- Policja musi być dobrze wyposażona - podkreślił premier.

Premier zapowiedział, że pieniądze mają być wsparciem m.in. na realizację obowiązków na "gorącej granicy z Białorusią". Jak podkreślił, świetnie wygląda współpraca funkcjonariuszy policji, strażników granicznych i żołnierzy.

- Jestem przekonany, że dobrze wykorzystacie te pieniądze dla bezpieczeństwa Polski i Polaków - dodał szef rządu zwracając się do policjantów.

Wyraził nadzieję, że Polska stanie się najbezpieczniejszym państwem w Europie i jednym z najbezpieczniejszych na świecie.