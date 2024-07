We wtorek przed Sejmem miała miejsce demonstracja, będąca pokłosiem odrzucenia przez Sejm większością głosów projektu dot. temat depenalizacji i dekryminalizacji pomocnictwa w przerywaniu ciąży do 12. tygodnia.

Przeciw zagłosowali w większości posłowie PSL, w tym lider partii Władysław Kosiniak-Kamysz, który we wtorkowym "Gościu Wydarzeń" powiedział, że zdania - mimo protestu - nie zmieni.

- Ja myślę, że to nie są strony. Źle się stało, że ta ustawa nie przeszła, zabrakło konsekwencji, refleksu. Zaskakujące jest, że duża część posłów i posłanek klubu PSL nie głosowała. To jest złe, bo każde przegrane głosowanie koalicji jest złe - powiedział senator Koalicji Obywatelskiej.

Grzegorz Schetyna: Jak się nie ma większości, to się nie stawia głosowań

Grzegorz Schetyna stwierdził, że ta sytuacja jest nienajlepsza wizerunkowo dla koalicji, bo "to jest porażka, w takiej sytuacji przegrywamy wszyscy". - Jeśli się nie ma większości, to się nie stawia trudnych głosowań - mówił.

Pytany o to, czy oznacza to, że premier "źle policzył", polityk zaprzeczył i stwierdził, że na podstawie rozmów "wydawało się, że wszystko jest policzone". - Ci, którzy dziś grożą, pomstują i wygrażają pięściami, niech się zastanowią, czy chcą tej ustawy - mówił senator, dodając, że głosy PSL są kluczowe, by kolejne podejście do ustawy było udane. Stwierdził też, że aktywistka i organizatorka protestu Marta Lempart - mimo dobrych intencji - "szkodzi sprawie".

Koalicja ludowców z PiS? "To oznaczałoby koniec PSL"

Schetyna odniósł się również do słów Kosiniaka-Kamysza o tym, że "rozpad koalicji jest mniej kosztowny niż utrata wyborców". Prowadzący dopytywał, czy to oznacza, że PSL może opuścić sojusz. - Nie ma takiej możliwości. Wierzę w przytomność umysłów i doświadczenie polityków. Wiem, ile razem przeszliśmy przez te lata - stwierdził senator.

- Jeśli ktoś by powiedział, że nie może już wytrzymać i wychodzi, to by nie miał większości. To jest rząd mniejszościowy, nie ma alternatywy - mówił polityk KO.

Grzegorz Schetyna stwierdził, że PSL nie wyszłoby w koalicję z Konfederacją i PiS, "bo to oznaczałoby koniec PSL". - Tam są przytomni ludzie. Wiedzą, że tego nie przeżyją, nikt tego nie przeżył - podsumował. - PSL buduje teraz swoją pozycję, szanuję to, ale alternatywą w przypadku końca koalicji jest rząd mniejszościowych i przyspieszone wybory - ocenił jeden z liderów KO.

Tekst będzie aktualizowany.