- W najbliższych dniach zaprezentujemy ustawę o wychowaniu patriotycznym, która będzie zbiorem rozwiązań mających na celu zatrzymanie jakiekolwiek rewolucji - lewackiej czy prawackiej - zapowiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Nie może być tak, że za zmianą każdego rządu będzie szła zmiana kanonu lektur i bohaterów, o których uczy się w szkole - wyjaśnił wicepremier.

Jak dodał, "nie powinno być tak, że podręczniki za każdą kadencją rządu będą wykreślać lub nakreślać nowe zdania i zadania".

- Musi być trzon, który jest niezmienny. W Polsce jest miejsce dla naszych bohaterów - i dla Piłsudskiego i dla Witosa, dla Korfantego i dla Paderewskiego. Jest miejsce dla ojców niepodległości, ale również dla bohaterów z 1989 roku - zaznaczył szef MON.

Szef PSL: Poprzednicy utytłali nas w sosie, który był przesadą

Kosiniak-Kamysz dodał, że w szkole jest miejsce dla Sienkiewicza i dla Tokarczuk. - Tylko trzeba się umówić na Polskę na pokolenia - powiedział.

- Ustawa o wychowaniu patriotycznym to będzie konstytucja na pokolenia dla polskiej szkoły - podkreślił szef PSL. - Będzie ona dawać szansę na wolność. My tego nie zdradzimy, my o to zadbamy - powiedział.

- Poprzednicy nas utytłali w sosie, który był przesadą. Chcieli Polskę zapisać do PiSu, chcieli Kościół zapisać do partii. My chcemy Polski dla wszystkich, którzy w niej mieszkają - zadeklarował szef PSL.

Ważna zapowiedź wicepremiera. "Nie boimy się ani biskupów, ani lewaków"

Wicepremier jednocześnie powiedział, że każdy ma prawo do swoich przekonań. - To nam gwarantuje konstytucja - dodał.

- Szanujemy poglądy naszych przeciwników, czy doświadczamy tego z drugiej strony? Nie zawsze - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

- My w naszych działaniach nie boimy się ani biskupów, ani lewaków. Gdybyśmy się bali jednych, nie weszlibyśmy w koalicję z Tuskiem, gdybyś my się bali drugich, nie głosowalibyśmy zgodnie z naszymi sumieniami - przekazał szef MON.

Wicepremier przekazał, że każdy, kto ma inne poglądy np. na zasady przerywania ciąży jest szanowany w PSL. - Jesteśmy jedynym ugrupowaniem, gdzie można zagłosować zgodnie z sumieniem - zadeklarował.

Niższa składka dla przedsiębiorców, to jest być albo nie być dla Trzeciej Drogi w koalicji - powiedział szef MOn.

- To da impuls do rozwoju. To zbuduje silną gospodarkę. A bez silnej godpodarki nie da się wygrać żadnej wojny

