Władysław Kosiniak-Kamysz w programie "Graffiti"

Liczymy na realizację postulatu, który zgłosiliśmy - stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz, zapytany o kwestię usunięcia z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku fragmentów ekspozycji dotyczących rotmistrza Witolda Pileckiego, ojca Maksymiliana Kolbego oraz rodziny Ulmów. Wicepremier rozmawiał w tej sprawie z przedstawicielami ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego.

- Jak słucham tych, którzy mówią "to jest powrót do wizji artystycznej"... Ten powrót zabolał wielu z nas. To po prostu przykre. Po co coś takiego robić? Czy te wizerunki aż tak przeszkadzały? - pytał Kosiniak-Kamysz. Ludowcy oczekują przywrócenia usuniętych elementów ekspozycji.

- Nie rozumiem po co zabierać możliwość uszanowania tych trzech postaci, heroicznych postaw ludzi, którzy zasłużyli się dla historii i nas łączą. Jest przestrzeń w Muzeum II Wojny Światowej na inne wystawy, proszę, róbcie je (...) Nie zgadzamy się na takie traktowanie naszych bohaterów - dodał.

