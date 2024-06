Związki partnerski. PSL gotowe na dwa ustępstwa

Na czwartek zaplanowano spotkanie Katarzyny Kotuli z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem ws. losów projektu o związkach partnerskich. Lewica chciałaby w tej sprawie projektu rządowego, na co dotychczas nie było zgody PSL. Dzieląca jest także kwestia przysposobienia. - To uchylenie furtki do kolejnej sprawy, którą jest adopcja, na co nie ma naszej zgody - powiedział Piotr Zgorzelski w "Graffiti".

Piotr Zgorzelski w "Graffiti" odnosił się do wyniku Trzeciej Drogi w wyborach do europarlamentu. Ugrupowanie zdobyło 6,9 proc. głosów. - Ocenianie efektu wyborczego na drugi dzień po ogłoszeniu wyniku jest przedwczesne - stwierdził polityk, odnosząc się do opinii, że wynik Trzeciej Drogi doprowadzi do upadku sojuszu.

Wspomniał, że w środę dojdzie do spotkania posłów PSL i Polski 2050 na wspólnym klubie w Sejmie. - Będziemy rozmawiać o tym, co było i co trzeba zmienić - mówił wicemarszałek, dodając, że nie ma planu, by drogi partii się rozeszły.

Związki partnerskie. Na co zgodziłoby się PSL?

W dalszej części poruszono temat zaplanowanego spotkania Katarzyny Kotuli z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie projektu o związkach partnerskich - chodzi o to, by ustawa była projektem całego rządu, a nie szła drogą poselską.

- Z mojej wiedzy do spotkania dojdzie w ciągu kilku-kilkunastu godzin. Będziemy słuchali propozycji minister Kotuli, chociaż nie ukrywam, że nawet raz ze mną rozmawiała. Dostrzegam dużą determinację, by przeprowadzić go w formule projektu rządowego, co oznacza, że posłowie tworzący koalicję muszą za nim głosować - mówił Zgorzelski.

Polityk dodał, że w jego partii dominuje pogląd, że można wziąć pod uwagę propozycje Lewicy ws. dziedziczenia i dostępu do informacji medycznej. Kością niezgody, co zasugerował prowadzący, jest - kwestia przysposobienia wewnętrznego, czyli by w związkach nieformalnych prawa i obowiązki wobec wychowywanego wspólnie dziecka miał nie tylko biologiczny rodzic. - Uważamy, że jest to uchylenie furtki do kolejnej sprawy, którą jest adopcja, na co nie ma naszej zgody - powiedział poseł PSL.

