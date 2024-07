Gdański Ogród Zoologiczny powitał kilkoro nowych mieszkańców. Potomstwa doczekały się m.in. małpy, zebry, a także drapieżne ptaki.

Kolejny rok z rzędu na świat przyszły młode flamingów różowych. Przedstawiciele zoo przekazali w komunikacie, że tym razem więcej osobników przystąpiło do rozrodu i wykluły się już cztery pisklęta.

Potomstwa doczekały się także ptaki nandu, które często są mylone ze strusiami. Ciekawym jest proces wysiadywania i wczesnej opieki nad pisklętami - wszystko to robi ojciec.

Gdańsk. Liczne narodziny w zoo

Na świat przyszedł również urubu różowogłowy. To drapieżny ptak, blisko spokrewniony z kondorami, który żywi się padliną. Para, która doczekała się pisklęcia to samiec, który w gdańskim zoo mieszka od 15 lat oraz samica, która przyjechała do rok temu z Holandii.

Dużo emocji dostarczyły narodziny młodego elanda, czyli zwierzęcia z gatunku wołowatych, które zamieszkuje Afrykę. Potocznie często nazywane jest antylopą.

ZOBACZ: Uroczy wychowanek stołecznego zoo. "Pamir" podbił serce internautów

Powiększyły się także stada alpak, jaków, azjatyckich jeleni, afrykańskich małp patasów oraz zebr. Młoda zebra podąża już za stadem, ale nie została jeszcze dokładnie przebadana przez opiekunów. Nie jest znana jeszcze jej płeć.



- Płci jeszcze nie znamy. Nie zawsze jej określenie jest proste, często wymaga czasu, a w przypadku ptaków, badań krwi - mówi Emilia Salach dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

Dyrektor, przekazała w komunikacie, że większość z tych zwierząt nie zostanie w Gdańsku. Gdy dorosną, zostaną wysłane do innych placówek, aby mogły założyć własne rodziny.

ZOBACZ: Niezwykłe wydarzenie w łódzkim zoo. Po raz pierwszy urodził się hipopotam karłowaty

- Urodzone u nas zwierzęta, zgodnie z rolą współczesnego zoo, gdy dorosną, zostaną przekazane do innych placówek, w których założą własne rodziny – mówi Emilia Salach, dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

W gdańskim Ogrodzie Zoologicznym mieszka prawie 150 gatunków i ponad 850 osobników