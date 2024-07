"Oto Jego Puchatość, uroczy samczyk irbisa śnieżnego" - czytamy w komunikacie warszawskiego zoo. Zwierzę zwane "duchem gór" w minioną niedzielę skończyło sześć tygodni. Jego matka trafiła do Polski z Niemiec, a ojciec z Wielkiej Brytanii. Według szacunków na całym świecie jest tylko kilka tysięcy osobników irbisów śnieżnych.

We wtorek warszawskie zoo poinformowało o narodzinach nowego wychowanka placówki. "Mamy dla Was wspaniale wieści. Powitajcie kolejnego maluszka w rodzinie Warszawskiego ZOO - oto Jego Puchatość, uroczy samczyk irbisa śnieżnego, zwanego 'Duchem gór', który w minioną niedzielę skończył 6 tygodni" - napisano w kmunikacie.

W warszawskim zoo urodziło się nowe zwierzę. To irbis śnieżny

Kociak przyszedł na świat 2 czerwca i jest synem samicy Suri, która przyjechała do Polski w maju 2023 roku z lipskiego zoo z Niemiec oraz samca Jamira, który pochodzi z Thrigby Hall Wildlife Gardens w Wielkiej Brytanii i jest w stołecznym zoo od sierpnia 2017 roku.

"Suri jest bardzo troskliwą i opiekuńczą mamą, czuwa nad maluszkiem na każdym kroku" - informują opiekunowie zwierząt. W komunikacie podkreślili również, że młody irbis śnieżny bardzo szybko rośnie. "Kilka dni po narodzinach ważył 685 g, a teraz jego masa ciała to 2560 g" - czytamy.

Z uwagi na fakt, że kociak ma zaledwie kilka tygodni turyści nie mogą go jeszcze oglądać na wybiegu. "Irbisek jest jeszcze nieufny i poznaje wszystkie kąty swojej sypialni. Nim wyjdzie z mamą na pierwszy spacer na wybieg zewnętrzny musi jeszcze podrosnąć, w naturze irbisy zaczynają wychodzić za mamą w wieku ok. trzech miesięcy" - informuje zoo.

Placówka zapewniła, że jak tylko będzie możliwość oglądania młodego samca, to zoo poinformuje o tym swoich odwiedzających.

Irbis śnieżny otrzymał imię Pamir

"Każde narodziny w warszawskim zoo bardzo nas cieszą, a małego irbisa tym bardziej, ponieważ to gatunek narażony na wyginięcie" - podkreślono. Według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) w środowisku naturalnym, którym są: Himalaje, Wyżyna Tybetańska i góry Azji Centralnej zamieszkuje obecnie ok. 4000 irbisów, z kolei w ogrodach zoologicznych na całym świecie, żyje ich ok. 400.

Zoo poinformowało, że kociak otrzymał imię Pamir, bowiem właśnie tak nazywa się bardzo rozległy region górski w Azji Centralnej, z którego rozchodzą się góry Hindukusz, Karakorum, Kunlun i góry systemu ałajskiego, łączącego się z Tienszanem.