Informację o niezwykłych narodzinach przekazało Orientarium Ogrodu Zoologicznego w Łodzi.

"Hipopotam karłowaty przyszedł na świat w ostatnich dniach maja. Rodzice najmłodszego mieszkańca zoo w Łodzi to Jamina i Jabari" - przekazano.

Jak poinformowano, samiec Jabari przyjechał do łódzkiego ogrodu w 2019 roku, a Jamina dołączyła do niego rok później. Opiekunowie bardzo ostrożnie przystąpili do kojarzenia pary hipopotamów, tym bardziej, że nie była to miłość od pierwszego wejrzenia.

"Ostatnio Jamina i Jabari chętnie przebywali w swoim towarzystwie i jak widać, nie próżnowali. Pod koniec maja przyszedł na świat owoc ich miłości" - przekazał Tomasz Jóźwik z Ogrodu Zoologicznego w Łodzi.

Dodał, że na razie opiekunowie nie znają jeszcze płci malucha, a ten oswaja się z nowym otoczeniem. Przebywa głównie na zapleczu hodowlanym pod opieką rodziców.

Łódź. W zoo urodził się hipopotam karłowaty

Hipopotam karłowaty to nocny samotnik, w odróżnieniu od żyjącego stadnie swojego większego brata - hipopotama nilowego. Występuje w afrykańskich lasach deszczowych i bagnach Afryki Zachodniej.

Wbrew nazwie nie jest to małe zwierzę. Mierzy do 2 metrów długości i do 90 cm wysokości w kłębie, a waga dorosłego osobnika sięga 275 kg. Hipopotamy są roślinożerne, prowadzą wodno-lądowy tryb życia. Żywią się m.in. paprotnikami, trawami i leśnymi owocami.

Ze względu na utratę siedlisk z powodu wycinki lasów, a także z uwagi na naturalnych drapieżników, polowania i kłusownictwo, gatunek zagrożony jest wyginięciem.

Szacuje się, że obecnie na wolności żyje nie więcej niż 3 tys. zwierząt tego gatunku. W ogrodach zoologicznych na całym świecie mieszka niewiele ponad 200 kolejnych. W Polsce hipopotamy karłowate poza Łodzią są m.in. w Krakowie, Wrocławiu i w Gdańsku.