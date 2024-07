W Grecji zamknięto Akropol, w Macedonii niemal wyschło jezioro, a we Włoszech wydano czerwone ostrzeżenia dla trzynastu miast. To efekt fali upałów, która w Europie utrzymuje się już kolejny tydzień. W większości państw na południu temperatury sięgną nawet 40 st. Celsjusza.

Ministerstwo Kultury Grecji zdecydowało o częściowym zamknięciu Akropolu, największej atrakcji Aten i całej Grecji. Turyści będą mogli zwiedzać stanowiska w godzinach popołudniowych, kiedy temperatury maleją.

Wszystkie stanowiska archeologiczne w Atenach są w czwartek zamknięte od południa do godz. 17 z powodu wysokiej temperatury - poinformował resort kultury Grecji.

Pogoda. Fala upałów w Europie

Synoptycy przewidują, że w piątek termometry pokażą w Atenach 38 st. C. W innych częściach kraju temperatura może sięgnąć nawet 43 st. C. Ten stan utrzyma się co najmniej do niedzieli.

ZOBACZ: Toksyczna chmura nad Polską. IMGW ostrzega

Od przyszłego tygodnia w Grecji ma być chłodniej, ale temperatury wciąż będą wynosić powyżej 30 st. Celsjusza.

Grecja nie jest jedyny państwem, które zmaga się z falą upałów. We Włoszech w aż 13 miastach wydano ostrzeżenia dotyczące wysokich temperatur. Szczególną ostrożność należy zachować m.in. w Rzymie, Bolonii, Florencji, Palermo, Perugii czy Weronie.

Temperatury w całych Włoszech sięgają powyżej 30 st. Celsjusza. Miejscami termometry pokażą 38 st.

W Albanii także utrzymują się wysokie temperatury. Synoptycy przewidują, że w szczytowym momencie sięgną 42 stopni Celsjusza. W miejscowości Memaliaj, na południu kraju, zmarł 72-latek. Jako przyczynę śmierci wskazano właśnie upały.

Tirana jest niemal pusta. Lokalne władze ostrzegają, aby nie wychodzić na zewnątrz, szczególnie w ciągu dnia. Alerty wydano także w Stambule w Turcji. Tam temperatury są relatywnie niskie - 34 st. - ale władze proszą, aby unikać wychodzenia między godziną 10 a 16.

Afrykańskie upały. Niemal całkiem wyschło jezioro

W Chorwacji i Bośni już kolejny tydzień temperatury sięgają 40 st, Celsjusza. W bośniackim mieście Mostar tak wysoka temperatura utrzymuje się od 6 dni. Pogoda zmieni się dopiero w weekend.

ZOBACZ: Upały i burze w niemal całej Polsce. RCB wysłało alerty do 15 województw

Czerwone alert wystosowano także dla Węgier, Bułgarii i Rumunii. W Serbii niemal zupełnie wyschło Jezioro Rusanda, a w Macedonii Północnej od początku lipca wybuchło ponad 200 pożarów.

Fala afrykańskich upałów ominęła na razie Francję, gdzie 26 lipca rozpoczną się XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie.