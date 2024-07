Z kolei alerty drugiego stopnia dotyczące burz i upałów dotyczą niemal całej Polski. Wiążą się z sumami opadów od 35 mm do 55 mm i z porywami wiatru do 100 km/h, a miejscami nawet do 110 km/h. Lokalnie może pojawić się grad.

Ostrzeżenie drugiego stopnia nie dotyczy rejonów Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry i Legnicy, gdzie wydano alerty pierwszego stopnia związane tylko z burzami.

Alerty RCB. "Zabezpiecz rzeczy"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców 15 województw: opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

Mieszkańcy otrzymali SMS o treści: "Uwaga! Dziś (16.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr".

Stan wód w Polsce. Alerty IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody dla całej Polski. Drugi poziom alertu obowiązuje dla rzeki Kiełbaska na Wielkopolsce oraz Łużyca w województwie łódzkim. Z kolei trzeci - najwyższy poziom ostrzeń wydano dla rzeki Swędrnia w Wielkopolsce.

IMGW wydało również alerty związane z suszą hydrologiczną, które obowiązują w niektórych rejonach na wschodzie kraju, w centrum oraz w wybranych powiatach na południu i południowych zachodzie.