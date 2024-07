Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w rozmowie z ukraińskimi mediami został zapytany o pomysł zestrzeliwania przez Polskę rosyjskich rakiet, które lecą w kierunku naszej granicy, ale znajdują się na terytorium Ukrainy.

- NATO będzie wspierać Ukrainę, teraz zwiększamy nasze wsparcie, w tym przez dostawy obrony powietrznej - mówił, zaznaczając, w tym kontekście, jak ważne jest przekazywanie samolotów F-16.

Zestrzeliwanie rosyjskich rakiet z Polski? Jens Stoltenberg odpowiada

Jens Stoltenberg podkreślił, że w dostawach przewidziano zarówno systemy Patriot, jaki i NASAMS. Dodał, że polityka NATO w sprawie Ukrainy jest niezmienna, i "Sojusz nie weźmie w wojnie udziału".

- Nie będziemy częścią konfliktu. Wspieramy Ukrainę w niszczeniu rosyjskich samolotów, ale NATO nie będzie bezpośrednio zaangażowane w konflikt - zaznaczył.

Wojna w Ukrainie. Biały Dom: To nie byłoby dobre dla Polaków

Na początku lipca doszło do podpisania umowy Polski i Ukrainy o bezpieczeństwie. Jak przekazywał premier Donald Tusk, w dokumencie zawarto informacje o potrzebie rozmów na temat zestrzeliwania rosyjskich rakiet, lecących w stronę naszej granicy, ale znajdujących się jeszcze na terytorium Ukrainy.

Rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller zwracał uwagę, że to potencjalny temat do dyskusji. Natomiast następnego dnia rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby krytycznie ocenił pomysł.

- Chcemy szukać sposobów, aby Ukraina odniosła sukces, ale nie chcemy, żeby ta wojna eskalowała, bo to nie byłoby dobre dla Ukraińców, nie byłoby dobre dla Polaków, dla nikogo - mówił w rozmowie z Polskim Radiem.

- Nie chcemy, aby stało się to, co od początku zakładał pan Putin, że był to atak NATO lub Zachodu na Rosję, lub Stanów Zjednoczonych na Rosję - dodał.



Źródło: Unian