Francja, Niemcy, Włochy i Polska rozpoczęły w czwartek inicjatywę mającą na celu opracowanie pocisków manewrujących wystrzeliwanych z ziemi o zasięgu przekraczającym 500 kilometrów, aby wypełnić lukę w europejskich arsenałach, która według nich została ujawniona przez wojnę Rosji przeciwko Ukrainie - podkreśla agencja Reutera.

Ministrowie obrony wspomnianych krajów podpisali list intencyjny w tej sprawie.

"Celem jest nawiązanie współpracy w rozwoju kluczowej dla nas zdolności z zakresu głębokich uderzeń, a w przyszłości wspólne projekty dotyczące konkretnych rozwiązań, co pozwoli na uzupełnienie luk, redukcję kosztów i skrócenie czasu realizacji" - poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej.

Ministrowie obrony: Polski🇵🇱, Francji🇫🇷, Niemiec🇩🇪 i Włoch 🇮🇹 podczas #NATOSummit podpisali list intencyjny w sprawie rozwoju zdolności do precyzyjnych uderzeń dalekiego zasięgu.



Celem porozumienia jest nawiązanie współpracy, która w przyszłości pozwoli na realizację wspólnych… pic.twitter.com/EmGQ9Y9WVb — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) July 11, 2024

Szczyt NATO w Waszyngtonie. Podpisano deklarację

Od środy w Waszyngtonie trwa szczyt NATO. W tym roku obchodzona jest 75. rocznica podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego, na mocy którego powstał Sojusz Północnoatlantycki.

W czwartek przyjęto także deklarację szczytu NATO. Jak przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, jest w niej wiele punktów ważnych dla bezpieczeństwa Polski oraz regionu.

ZOBACZ: Wnioski po szczycie NATO. "Będziemy musieli budować systemy bezpieczeństwa"



Jak czytamy na stronie MON, w deklaracji znalazło się m.in. zobowiązanie do dalszego rozwoju sił wysokiej gotowości dla wypełnienia nowych planów obronnych NATO, zobowiązanie do częstszego prowadzenia przez Sojusz ćwiczeń wzmacniających odstraszanie, uruchomienie bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie i włączenie jej do systemu obrony NATO, wskazanie, że ataki hybrydowe Rosji i jej sojuszników oraz prowokacje na granicach NATO to zagrożenie dla całego Sojuszu.

W dokumencie znalazło się także wskazanie, że Białoruś kontynuuje wsparcie dla agresji Rosji na Ukrainę poprzez udostępnianie terytorium i infrastruktury, rozmieszczenie tam sił zbrojnych Rosji negatywnie wpływa na bezpieczeństwo NATO.

Zadeklarowano także wsparcie zbrojeniowe dla Ukrainy o wartości 40 mld euro.