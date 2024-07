Co jeśli rosyjska rakieta nadleci nad Warszawę? Trzaskowski odpowiada

- Na szczęście mamy swoją obronę, nie ma takiego zagrożenia - przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapytany o hipotetyczną sytuację pojawienia się nad stolicą rosyjskiej rakiety. - Nic takiego się nie wydarzy - dodał. Polityk KO przekazał, że kierował pytania do rządu PiS o ustawę o obronie cywilnej. - Dopiero rząd Donalda Tuska zajął się tą sprawą - przekazał.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski został zapytany przez prowadzącego Bogdana Rymanowskiego w programie "Gość Wydarzeń" o hipotetyczną sytuację pojawienia się nad stolicą rosyjskiej rakiety.

- Na szczęście mamy swoją obronę, nie ma takiego zagrożenia - przekazał polityk Koalicji Obywatelskiej. - Uspokajam. Nic takiego się na razie nie wydarzy - dodał.

Prezydent Warszawy: Budowa schronów to nie jest moja odpowiedzialność

Trzaskowski powiedział, że - gdy tydzień przed wojną wrócił z Kijowa - to skierował pytania do rządu PiS o ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. - Tamten rząd nie zrobił nic z tą ustawą - zaznaczył.

- Dopiero rząd Donalda Tuska zajął się tą ustawą. To ona będzie podstawą prawną pod plany ewakuacji i schrony. Do tej pory nie mam na jakiej podstawie pisać takich planów - podkreślił Trzaskowski.

- Budowa schronów to nie jest moja odpowiedzialność, ale państwa - przekazał prezydent Warszawy. - Ja zrobiłem audyt, mimo, że nikt mi nie kazał. Wykazaliśmy, że mamy miejsca schronienia na parkingach i stacjach metra - dodał.

Trzaskowski powiedział, że potrzebna jest definicja, by określić co jest "schronem", a co "miejscem schronienia".

Prezydent Warszawy: Putin rozumie tylko język siły

- To bardzo ważne, aby Ukraina stała się członkiem NATO. Dziś większość europejskich polityków prezentuje takie stanowisko - przekazał polityk Koalicji Obywatelskiej.

- Wszyscy mówią, że aby tak się stało, musi się skończyć wojna - dodał.

ZOBACZ: Orban odwiedził Putina w Moskwie. Teraz mówi, co sądzi o ataku na Kijów

Jak zaznaczył prezydent Warszawy, wszyscy wiedzą, że Putin rozumie tylko język siły. - Jedynie bardzo mocne zaangażowanie po stronie Ukrainy może spowodować, że Kijów wygra tę wojnę - podkreślił.

- Jestem przekonany, że gdyby wszyscy mieli tak pełną determinację, jak kolejne polskie rządy, to Ukraina już odbiłaby terytoria okupowane przez Rosję - przekazał Trzaskowski.

Polityk KO stwierdził, że Polska jest numerem jeden w NATO, jeżeli chodzi o wydatki PKB na obronność. - Mamy prawo domagać się od naszych sojuszników większego zaangażowania - wyjaśnił.

Rafał Trzaskowski o kandydaturze Joe Bidena: Wierzę w mądrość prezydenta

Prezydent Warszawy odniósł się do nadchodzących wyborów prezydenckich w USA. Prowadzący zapytał o pojawiające się wezwania do rezygnacji Joe Bidena z ponownego kandydowania.

- To przykre, że kogoś się ocenia po ostatnim występie w debacie - powiedział Trzaskowski, nawiązując do słabego występu kandydata Demokratów w starciu z Trumpem.

- Biden udowodnił, że jest najlepszym przywódcą USA od lat. Potrafi ryzykować i podejmować decyzję. Mówi o mocnym NATO i wskazuje na gwarancję bezpieczeństwa - zaznaczył.

ZOBACZ: Joe Biden napisał list do Demokratów. Odpowiedział na kluczowe pytanie

Polityk przekazał, że "wierzy w mądrość w prezydenta i partii Demokratycznej i, że podejmą dobre decyzje".

- Wydaje mi się, że tu nie ma wątpliwości. Jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo i twarde deklaracje, to Biden składał takie gwarancje. - przekazał Trzaskowski zapytany o to kto będzie lepszym prezydentem USA dla Polski.

- Trump poddawał pod wątpliwość siłę i skuteczność Sojuszu. Mam nadzieję, że jedynie na potrzebę kampanii - dodał.

Artykuł jest aktualizowany.