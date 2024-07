Zatrzymanie Marcina Romanowskiego. W akcji ABW

Nowe informacje o Marcinie Romanowskim przekazał jego pełnomocnik Bartosz Lewandowski za pośrednictwem serwisu X. "Właśnie ABW dokonuje zatrzymania posła na Sejm RP Marcina Romanowskiego na polecenie Prokuratury Krajowej" - napisał.

Krótko później Marcin Kierwiński napisał o zatrzymaniu Marcina Romanowskiego. "Tak ja obiecaliśmy - rozliczymy PiS. Romanowski zatrzymany przez ABW. W kolejce są następni" - przekazał.

Informację o zatrzymaniu polityka potwierdził rzecznik PK prok. Przemysław Nowak. "Poseł Marcin Romanowski został dziś zatrzymany na polecenie prokuratora prowadzącego śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości" - czytamy w komunikacie.

Jak dodał, Marcin Romanowski "zostanie doprowadzony do Prokuratury Krajowej celem przeprowadzenia z jego udziałem czynności w charakterze podejrzanego".

Konieczność zatrzymania podejrzanego wynikała przede wszystkim z zachodzącej w sprawie uzasadnionej obawy bezprawnego utrudniania postępowania (tzw. obawa matactwa procesowego), a nadto z potrzeby niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego. Są to przesłanki szczególne zatrzymania określone w art. 247 § 1 pkt 2 i § 2 kpk.

Sprawa Marcina Romanowskiego. Sejm dementuje doniesienia

Wcześniej w poniedziałek na profilu Sejmu pojawił się wpis dotyczący Marcina Romanowskiego. "W odpowiedzi na pojawiające się w przestrzeni medialnej niezgodne z prawdą informacje, Biuro Obsługi Medialnej precyzuje, że uchwały dot. posła Marcina Romanowskiego - 11 uchwał dotyczących odpowiedzialności karnej (za poszczególne czyny zawarte we wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej) i 1 uchwała o wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - zostały dostarczone przez służby doręczeniowe Kancelarii Sejmu do Prokuratury Krajowej 15 lipca 2024 r. ok. godz. 10:00" - podano.

"Jednocześnie informujemy, że Kancelaria Sejmu była organizacyjnie przygotowana do przekazania tych dokumentów organom ścigania jeszcze w piątek 12 lipca, a przesunięcie czynności na poniedziałek nastąpiło z inicjatywy Prokuratury. Sejm i jego organy oraz Kancelaria Sejmu działają w omawianej sprawie bezzwłocznie" - zaznaczyło Biuro Obsługi Medialnej Sejmu.

Głosowanie ws. immunitetu Marcina Romanowskiego

W piątek w Sejmie odbyło się głosowanie ws. immunitetu posła Suwerennej Polski Marcina Romanowskiego. Decyzją posłów polityk może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Sejm wyraził też zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. W trakcie posiedzenia sejmowego posłowie głosowali nad 11 wnioskami.

"W związku z decyzją Sejmu, wbrew narracji prokuratury, nie zamierzam destabilizować żadnego postępowania czy uciekać. Ani mdleć. Jestem gotowy ustosunkować się do tych bezzasadnych, umotywowanych polityczną zemstą zarzutów, które są mi stawiane przez osoby, które i tak nie są uprawnione do tych działań ze względu na nieprawidłowe powołanie" - skomentował decyzję Romanowski w mediach społecznościowych.

W ocenie polityka sprawa ma charakter "politycznej zemst".

Wniosek o uchylenie immunitetu Romanowskiego wpłynął do Sejmu 19 czerwca. - Wiemy, że wniosek jest obszerny, ponieważ liczy aż 67 stron. Dotyczy nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości - mówiła wówczas rzeczniczka marszałka Sejmu Katarzyna Karpa-Świderek.