Po tym, jak ABW zatrzymała posła Marcina Romanowskiego, w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Głos zabrał m.in. były premier. "To działanie stricte polityczne, które zasługuje na pogardę. (...) To obrzydliwe i haniebne" - napisał Mateusz Morawiecki. "Czas bezkarności się skończył" - stwierdził z kolei Michał Szczerba z KO. Zdanie wyrazili również m.in. Marcin Kierwiński czy Krzysztof Brejza.

W poniedziałek Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała posła Suwerennej Polski. "Właśnie ABW dokonuje zatrzymania posła na Sejm RP Marcina Romanowskiego na polecenie Prokuratury Krajowej" - przekazał za pośrednictwem X pełnomocnik polityka Bartosz Lewandowski.

Marcin Romanowski zatrzymany. "Atak wycelowany w przeciwników"

W sieci natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy w tej sprawie. "Zatrzymanie Marcina Romanowskiego to działanie stricte polityczne, które zasługuje na pogardę. To próba zastraszenia opozycji, obliczona tylko i wyłącznie na atak wycelowany w przeciwników politycznych obecnej władzy. (...) Chodzi tylko o interes polityczny" - napisał były premier Mateusz Morawiecki.

"Musiał zostać spektakularnie zatrzymany, dla dramaturgii, dla spektaklu, dla efektu. To obrzydliwe i haniebne. Marcinie! Jesteśmy z Tobą! Nie ustaniemy w walce z rażącą niesprawiedliwością - zadeklarował.

ZOBACZ: Zatrzymanie Marcina Romanowskiego. W akcji ABW

"Cieszę się, że rozliczenia złodziejstwa nabierają tempa ale osobiście uważam, że w tych wojennych czasach ABW potrzebuje wszystkich zasobów do ścigania agentury, a do zatrzymania oszusta wystarczy wezwanie na komisariat" - stwierdził z kolei minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Europoseł KO Krzysztof Brejza napisał na swoich mediach społecznościowych, że "młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą skutecznie". Z kolei były minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że rząd deklarował rozliczenie poprzedniej władzy i właśnie to robi. " Tak jak obiecaliśmy - rozliczymy PiS. Romanowski zatrzymany przez ABW. W kolejce są następni" - napisał.

Głos zabrała również europosłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz. "Tym razem znajomość z Rydzykiem nie pomogła. To jest czas rozliczeń" - napisała. Poseł Lewicy Tomasz Trela również wspomniał o duchownym. "Pan Rydzyk nie pomógł, Romanowski zatrzymany. Do PiS-u idzie sprawiedliwość i mam złą informację dla was, każdego dnia przyspiesza" - napisał.

Przewodniczący komisji śledczej ds. afery wizowej Michał Szczerba napisał na swoich social mediach, że "czas bezkarności się skończył". "Fakty mówią same za siebie" - dodał.

Marszałek Sejmu komentuje zatrzymanie posła Suwerennej Polski

- Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz - skomentował na antenie Polsat News Roman Giertych. - Jeżeli jest zatrzymanie to kogoś się nie wzywa. Procedura jest taka, że przychodzi policja albo ABW i zatrzymuje - wyjaśnił.

Wcześniej na profilu Sejmu pojawił się wpis dotyczący Romanowskiego, gdzie poinformowano, że dokumenty związane ze sprawą zostały przekazane do prokuratury 15 lipca 2024 r. ok. godz. 10:00. "Jednocześnie informujemy, że Kancelaria Sejmu była organizacyjnie przygotowana do przekazania tych dokumentów organom ścigania jeszcze w piątek 12 lipca, a przesunięcie czynności na poniedziałek nastąpiło z inicjatywy Prokuratury" - napisano.

Giertych podkreślił, że "dobrze, że to się nie stało w piątek", ponieważ "zaraz by były podejrzenia, że mamy do czynienia z sędzią, który jest wyznaczony przez prokuraturę". Wówczas w weekendy sędziowie pełnią dyżury, a w tygodniu są losowani.

O komentarz w sprawie zatrzymania był proszony również marszałek Sejmu. - My jako Sejm zdecydowaliśmy, że materiał, który został nam dostarczony przez prokuraturę uzasadnia możliwość otwarcia sądowi zastosowania aresztu. To nigdy nie są rzeczy, które powinny budzić satysfakcję - mówił Szymon Hołownia.

- To nie Sejm aresztuje czy zatrzymuje posła, o tym decyzje wymiar sprawiedliwości, a my jako izba zdecydowaliśmy, że w tej sprawie musi się stać dokładnie to, co stałoby się z każdym polskim obywatelem. Wobec posła mają być takie same prawa jak wobec szeregowego obywatela - dodał.

Sejm uchylił immunitet Marcina Romanowskiego

W piątek w Sejmie odbyło się głosowanie nad uchyleniem immunitetu Marcina Romanowskiego. Decyzją posłów polityk może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Sejm wyraził też zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Romanowski skomentował tę decyzję w mediach społecznościowych. "W związku z decyzją sejmu, wbrew narracji prokuratury, nie zamierzam destabilizować żadnego postępowania czy uciekać. Ani mdleć. Jestem gotowy ustosunkować się do tych bezzasadnych, umotywowanych polityczną zemstą zarzutów, które są mi stawiane przez osoby, które i tak nie są uprawnione do tych działań ze względu na nieprawidłowe powołanie" - napisał polityk.