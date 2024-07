Marcinowi Romanowskiemu postawiono zarzuty popełnienia 11 przestępstw, w tym brania udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, a w szczególności poprzez przekraczanie uprawnień, niedopełnianie obowiązków oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentach, wyrządzanie szkody w wielkich rozmiarach w mieniu Skarbu Państwa.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował wieczorem, że po przesłuchaniu posła prokuratura podejmie decyzję o tym, czy wystosować wniosek o areszt tymczasowy. Ewentualny wniosek w tej sprawie - z racji późnej pory - może trafić do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa we wtorek.

Marcin Romanowski zatrzymany. Obrońca posła mówi o "skandalu"

Poseł Suwerennej Polski został w poniedziałek zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Według pełnomocnika polityka doszło do "międzynarodowego skandalu" ponieważ poseł klubu PiS ma drugi immunitet wynikający z udziału w delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

"Tyle gorących głów, krzyczenia o rozliczeniach, napinania się w mediach społecznościowych, a nikt nie sprawdził, że poseł Marcin Romanowski od 23 stycznia 2024 r. ma drugi immunitet wynikający z członkostwa w delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy" - poinformował na platformie X.

Jego zdaniem "immunitet przysługujący Marcinowi Romanowskiemu ma charakter stały i chroni go do zakończenia kadencji".

"W świetle przepisów rangi międzynarodowej, a także wytycznych, niezależnie od uchylenia immunitetu posła na Sejm RP, prokuratorzy powinni wystąpić także o zgodę na zatrzymanie, aresztowanie i przedstawienie zarzutów Marcinowi Romanowskiemu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy" - wyjaśnił mecenas.

W świetle tych informacji, zdaniem pełnomocnika, "zatrzymanie Marcina Romanowskiego jest bezprawne, nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego, stanowiło przekroczenie uprawnień i bezprawne pozbawienie wolności, a także w sposób fundamentalny naruszało immunitet oraz nietykalność członka organu międzynarodowej organizacji chroniącej prawa człowieka".

Jak wyglądało zatrzymanie posła Romanowskiego?

Wcześniej, podczas rozmowy z dziennikarzami zaraz po zatrzymaniu polityka, adwokat Romanowskiego poinformował, że jego klient "spodziewał się" akcji służb i sam wpuścił funkcjonariuszy ABW do mieszkania.

Prawnik przypomniał, że w piątek razem ze swoim klientem byli w Prokuraturze Krajowej. - Złożyliśmy wtedy oświadczenie, że pan poseł dobrowolnie stawi się na każde wezwanie, zostawiliśmy dane kontaktowe, więc zupełnie nie rozumiem, dlaczego w tej sprawie prokuratura tak spektakularnie chciała zatrzymać pana posła. Naprawdę nie było potrzeby - podkreślił.

Lewandowski uznał, iż dziwi się, że "akurat takie zatrzymanie miało miejsce, ponieważ można było zrobić to w sposób mniej spektakularny i mniej siłowy".

Pytany, jak przebiegały czynności z udziałem posła, zdradził, że funkcjonariusze go przeszukali. Następnie stwierdził, że "nie wie, czy to było potrzebne". - Jest to wręcz trochę poniżające. Funkcjonariusze nie zabezpieczyli żadnych materiałów w mieszkaniu pana Romanowskiego. Poseł odmówił podpisania protokołu i stwierdził, że to zatrzymanie ma charakter bezprawny - przekazał mecenas.

Poseł Marcin Romanowski zatrzymany. Prokuratura zabrała głos

Informację o zatrzymaniu polityka przekazał rzecznik PK prok. Przemysław Nowak. "Poseł Marcin Romanowski został dziś zatrzymany na polecenie prokuratora prowadzącego śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości" - czytamy w komunikacie.

Dodano, że "w toku śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokurator uzyskał materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie Marcinowi Romanowskiemu zarzutów popełnienia 11 przestępstw, w tym brania udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, a w szczególności poprzez przekraczanie uprawnień, niedopełnianie obowiązków oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentach, wyrządzanie szkody w wielkich rozmiarach w mieniu Skarbu Państwa".

Przemysław Nowak wyjaśnił, że "konieczność zatrzymania podejrzanego wynikała przede wszystkim z zachodzącej w sprawie uzasadnionej obawy bezprawnego utrudniania postępowania (tzw. obawa matactwa procesowego), a nadto z potrzeby niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego".

Śledztwo ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości

Jak dodał przedstawiciel śledczych, Marcin Romanowski zostanie doprowadzony do Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszy zarzuty i zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego. Zatrzymanie może trwać najdłużej 48 godzin. W tym czasie organy ścigania powinny wykonać niezbędne czynności i zwolnić osobę zatrzymaną, jeśli nie zostanie złożony wniosek o areszt, a sąd go nie rozpatrzy.

W piątek Sejm uchylił immunitet Marcinowi Romanowskiemu, a także wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. W latach 2019-2023 Romanowski był wiceministrem sprawiedliwości, który nadzorował fundusz. Prokuratura chce mu przedstawić 11 zarzutów.

Śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości toczy się m.in. w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ministra sprawiedliwości i urzędników MS, do których należało zarządzanie, rozdysponowanie i rozliczenie środków finansowych pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości.

W ocenie prokuratury udzielali oni - działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i osobistych - w sposób uznaniowy i dowolny wsparcia finansowego beneficjentom programów nieposiadających związku z celami Funduszu Sprawiedliwości, czym działali na szkodę interesu publicznego - Skarbu Państwa oraz interesu prywatnego, co spowodowało ograniczenie dostępności środków dla uprawnionych podmiotów.