Sezon ogórkowy w pełni. Wysokie temperatury za oknem skłaniają, by sięgać po zdrowe i lekkie potrawy, bazujące na warzywach. A ogórki małosolne są w tej kategorii prawdziwym liderem. Świetnie smakują solo, jako dodatek do obiadu, a także dopełnienie kanapki czy sałatki. Pytanie tylko, jak je zrobić?

Z tym z pewnością nikt nie będzie miał problemu, ponieważ przygotowanie ogórków małosolnych to bułka z masłem nawet dla początkujących miłośników sztuki kulinarnej. Całość zajmuje nie więcej niż 20 minut, a rezultat jest naprawdę pyszny i zdrowy. Bo warto pamiętać, że kiszonki to prawdziwe bogactwo składników sprzyjających naszemu zdrowiu.

Ogórki małosolne – jakie składniki odżywcze zawierają?

Dlaczego warto jeść ogórki małosolne? Świetny smak to nie jedyny powód. Są one również świetnym wsparciem dla organizmu. Zawierają cenne probiotyki wspomagające funkcjonowanie jelit i wzmacniające odporność. Są bogate w witaminy B, E oraz K, a do tego wyróżniają się niską kalorycznością i lekkostrawnością.

Na tym jednak nie koniec prozdrowotnych właściwości ogórków małosolnych. Warto też pamiętać o tym, że są one również źródłem antyoksydantów. Hamują działanie wolnych rodników, dzięki czemu opóźniają procesy przedwczesnego starzenia się komórek.

Ogórki małosolne i kiszone – jaka jest różnica?

A czym różnią się ogórki małosolne od kiszonych? Różnica jest niewielka i ogranicza się jedynie do czasu, w jakim przebywają w solance. Ogórki małosolne kiszą się krócej – zaledwie kilka dni, podczas gdy kiszone nie mniej niż dwa tygodnie. Dzięki temu te pierwsze cechują się łagodniejszym smakiem, są bardziej jędrne i chrupiące. Krótko mówiąc: są wprost idealne na lato.

Przepis na ogórki małosolne – ile soli na litr wody i jakie przyprawy należy przygotować?

Jak zrobić ogórki małosolne? Bardzo łatwo, wystarczy jedynie pięć kroków:

Zalej ogórki zimną wodą i pozostaw na około dwie godziny. Najlepiej sprawdzą się młode i niezbyt duże warzywa. Następnie dokładnie umyj ogórki pod bieżącą wodą.

Przygotuj zalewę. Możesz to zrobić w czasie, kiedy ogórki będą się namaczać. Optymalne proporcje to 20 gramów soli na 1 litr wody. Jedynym słusznym wyborem jest przy tym klasyczna sól kamienna – niejodowana i przeznaczona dla przygotowywania przetworów.

Włóż ogórki do słoika wraz z baldachami kopru, kawałkami chrzanu, przekrojonymi na pół ząbkami czosnku i kilkoma liśćmi laurowymi dla podbicia smaku. Proporcje przypraw najlepiej dopasować do własnych preferencji, pamiętając jednak, aby nie przesadzić z ich ilością.

Całość zalej wystudzoną, całkowicie zimną zalewą – ciepła mogłaby spowodować rozpad ogórków.

Nakryj słój talerzykiem albo czystą ściereczką i odstaw go w zaciemnione miejsce. Po około 24 godzinach ogórki małosolne będą gotowe do spożycia. Najlepiej jednak smakują po 2-3 dniach. Aby przyspieszyć kiszenie ogórków, można przed włożeniem do słoika obciąć im końcówki.

Po czym poznać, że ogórki małosolne są już odpowiednie do jedzenia? Wystarczy spojrzeć na zalewę. Jeśli zaczyna mętnieć, oznacza to, że proces kiszenia się rozpoczął i śmiało można sięgnąć po warzywa.

Ogórki małosolne stały się polską tradycją i obowiązkowym daniem w letnim menu. Świetnie sprawdzą się do śniadania, obiadu i kolacji. Staną się także jedną z pysznych przekąsek podczas imprez oraz przy grillowaniu, dlatego po prostu warto je przygotować.

