Zucchiolo to nowe warzywo stworzone w laboratorium przez hiszpańską firmę Unica. Jest połączeniem ogórka i cukinii. Naukowcy zapewniają, że to "skarbnica witamin i minerałów, które wspierają zdrowie." Można je kupić w Polsce.

Zucchiolo to produkt hiszpańskiej firmy Unica stworzony przez grupę biotechnologiczna Beyond Seeds, we współpracy z Instytutem Badań i Edukacji w zakresie Rolnictwa i Rybołówstwa. Nowe warzywo to skrzyżowanie cukinii i ogórka.

Nowe warzywo wkracza na rynek

Choć Zucchiolo jest połączeniem cukinii i ogórka, należy do gatunku Cucurbita maxima, czyli dyniowatych. Wyglądem przypomina, spłaszczoną dynię o średnicy od siedmiu do dziesięciu centymetrów i waży około 250 gramów. W przeciwieństwie jednak do dyni Zucchiolo ma cienką i jadalną skórkę, a jego miąższ jest chrupiący, jak w przypadku ogórka.

Zucchiolo jest uniwersalnym warzywem. Można je spożywać tak, jak ogórki - na świeżo i na surowo oraz tak jak cukinię lub bakłażana - na ciepło.



Nowe warzywo jest bogate w błonnik, witaminę A i C oraz przeciwutleniacze. Jak twierdzi jeden z twórców, "Zucchiolo to skarbnica witamin i minerałów, które wspierają zdrowie."

Pierwsze miejsce na targach rolnych

Na początku roku Zucchiolo zaprezentowano na targach rolnych w Berlinie. Warzywo zdobyło międzynarodową nagrodę Fruit Logistica za innowacyjność, robiąc wrażenie na wystawcach z całego świata.



Twórcy warzywa podziękowali wszystkim zaangażowanym w proces powstania Zucchiolo i zapowiedzieli kolejne projekty. Dodali również, że dochód ze sprzedaży jest częściowo przekazywany na cele charytatywne. Pięćdziesiąt procent przychodów przeznacza się na cele społeczne, takie jak walka z rakiem.

- Nagrody za innowacyjność przyznane przez Fruit Logistica to prawdziwy zaszczyt. To motywujący impuls dla wszystkich profesjonalistów z branży, aby wstawać każdego ranka i realizować to, co kochamy najbardziej: dodawanie wartości do upraw naszych rolników - mówił Andrea Álvarez, menedżer ds. rozwoju biznesu w Unica Fresh.

Nowe warzywo już jest dostępne w Polsce - w swojej ofercie posiadają je popularne dyskonty. Zucchiolo kosztuje tam około cztery złote za za sztukę.